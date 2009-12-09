سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده "بستنی یخی" به خبرنگار مهر گفت: با قطعی شدن فهرست بازیگران اصلی تا چند روز آینده، این فیلم 15 دی‌ماه در تهران کلید می‌خورد، فیلمبرداری این فیلم 20 روز در نیاوران و خیابان ولیعصر (عج) طول می‌کشد.

"بستنی یخی" یک فیلم کمدی است که داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که شب عروسی دچار اختلاف شده و این اختلاف به مشکلی ریشه‌ای در زندگی مشترکشان تبدیل می‌شود.

مجتبی رحیمی فیلمبردار، بابک اخوان صدابردار و مسعود افشار چهره‌پرداز این فیلم هستند. سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم فیلم‌های سینمایی "ازدواج غیابی"، "آوازخوان"، "شیر و عسل"، "بادام‌های تلخ" و "حادثه در کندوان" را تهیه‌ کرده است.

آرش معیریان فیلم‌های سینمایی "کما"، "چپ دست"، "شارلاتان" و "آنکه دریا می‌رود" را در کارنامه دارد.

