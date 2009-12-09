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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۲۰

"بستنی یخی" نیمه دی‌ماه کلید می‌خورد

"بستنی یخی" نیمه دی‌ماه کلید می‌خورد

فیلم سینمایی "بستنی یخی" به کارگردانی آرش معیریان با قطعی شدن بازیگران اصلی نیمه دی‌ماه مقابل دوربین می‌رود.

سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده "بستنی یخی" به خبرنگار مهر گفت: با قطعی شدن فهرست بازیگران اصلی تا چند روز آینده، این فیلم 15 دی‌ماه در تهران کلید می‌خورد، فیلمبرداری این فیلم 20 روز در نیاوران و خیابان ولیعصر (عج) طول می‌کشد.

"بستنی یخی" یک فیلم کمدی است که داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که شب عروسی دچار اختلاف شده و این اختلاف به مشکلی ریشه‌ای در زندگی مشترکشان تبدیل می‌شود.

مجتبی رحیمی فیلمبردار، بابک اخوان صدابردار و مسعود افشار چهره‌پرداز این فیلم هستند. سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم  فیلم‌های سینمایی "ازدواج غیابی"، "آوازخوان"، "شیر و عسل"، "بادام‌های تلخ" و "حادثه در کندوان" را تهیه‌ کرده است.

آرش معیریان فیلم‌های سینمایی "کما"، "چپ دست"، "شارلاتان" و "آنکه دریا می‌رود" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 996443

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