برنامه ‌ریزی مهمترین مولفه تونل توحید بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرآزادانی با بیان این مطلب عنوان کرد: پروژه احداث تونل توحید، پروژهای در سطح ملی بود که در همه ابعاد، چه از نظر گستردگی کار و چه سطح اثر گذاری آن نیازمند کار تیمی فشرده و گسترده از شهرداری تهران بود که خوشبختانه شرایطی که در شهر بود این فضا را ایجاد کرد.
وی با اشاره به عوامل درگیر در احداث این پروژه ادامه داد: پشتیبانی و حضور شخص دکتر قالیباف و مهندس دنیامالی که بهصورت تمام وقت درگیر این پروژه بودند و سایر همکاران در بخشهای مختلف شهرداری، معاونتهای مختلف شهرداری، معاونت مالی، معاونت مناطق و شهرداران مناطق مختلف دست به دست هم دادند تا این پروژه را در طول چنین مدت زمانی به اجرا برساند. زمانی که در بعد اجرای این پروژه یک رکورد به حساب میآید.
نصرآزادانی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران از آغاز پروژههای وسیع استقبال میکند درباره تجربیات کسب شده در این پروژه گفت: چون این پروژه دومین پروژه از نوع تونلینگ است که از سوی شهرداری به بهره برداری میرسد، قطعاً تجربیاتی که در این پروژه ایجاد شد نیز میتواند در پروژههای بعدی کمک کند. در واقع تجربیاتی که در این پروژه ایجاد شد برای بخش مهندسی شهری در تهران و دیگر کلانشهرها نیز ذخیرهای بسیار ارزنده است.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران به پروژههای مشابه تونل توحید اشاره کرد و درباره تونل همت و تونل امیرکبیر گفت: پروژههای بعدی که مراحل بررسی آن شروع شده مانند تونل همت در امتداد نیایش - صدر و همچنین تونل امیرکبیر در مرکز شهر قطعاً با نوآوریها و سرعتی بیشتر از تونل توحید ادامه پیدا میکند.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه در حال حاضر اطمینان لازم برای مدیریت شهری ایجاد شده و تجربیاتی که در این پروژه به دست آمد، این جرأت را به مسئولین اجرای این پروژه داده است که پروژه نیایش - صدر را با گستردگی بیشتر، پیچیدگی بیشتر و زمان کوتاهتر شروع کنند. دسترسیهایی که در بزرگراه کردستان وجود دارد در کنار دسترسیهای بزرگراه نیایش، دسترسیهای بزرگراه شهید مدرس و به طور کلی شرایط اجرای آن، پیچیدگی این تونل را دو چندان کرده اما تجربه تونل توحید این جرأت را ایجاد کرد که پروژههای بعدی با سرعت بیشتر شروع شود، ضمن اینکه نظام اجرایی که برای آنها در نظر گرفته شده نظام اجرای بسیار قوی و منسجمی است.
نصرآزادانی همچنین به شایعات پیرامون تونل توحید اشاره کرد: شاید این بحثها بر حسب تجربیات گذشته اتفاق میافتاده اما برحسب اطمینانی که از نظام اجرایی این پروژه داشتیم قاعدتاً به روش کار و به تیمی که مسئولیت کار را بر عهده دارند. مطمئن بودیم امروز این سازه نشان میدهد که اطمینانها بیدلیل نبوده است. البته معتقدیم در پروژههای بعدی قطعاً باید سریعتر، غنیتر و کیفیتر از این پروژه عمل شود. گرچه در این پروژه نیز استانداردهای موجود در دنیا پایینترین سطح تصمیمات ما بود.
مدیرعامل سازمان فنی مهندسی شهرداری تهران مهمترین ویژگی تونل توحید را برنامهریزی در این پروژه عنوان کرد و افزود: مهمترین ویژگی تونل توحید که این پروژه را از سایر پروژه ها متمایز کرده، داشتن برنامهریزی صحیح است. تلاش و برنامهریزی باعث شد بحرانهایی مانند بحران سیمان، بحران میلگرد، بحران مصالح و همچنین شرایط سخت کاری در زمستان 86 و شرایط سخت تابستان امسال بر زمان و عملکرد پروژه اثر قابل توجهی نداشته باشد.
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