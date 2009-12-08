احداث سومین باغ راه در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی شهردار این منطقه در خصوص احداث باغ راه گفت: پیاده روهایی که دارای فضای سبز و چمن پراکنده هستند با تسطیح، نصب کفپوشهای زیبا و مبلمان و همسطح سازی معبر برای معلولان به محل مناسبی برای پیاده روی و استراحت شهروندان تبدیل می شوند.

عبدالهی در ادامه با اشاره به اینکه سومین باغ راه این منطقه در خیابان شهید سرگرد محمدی احداث شده است افزود: فاز نخست بهسازی پیاده روی این خیابان به طول 400 متر به اتمام رسیده و بخش دوم این طرح نیز در مساحت 14 هزار متر مربع حال احداث است.

وی با بیان اینکه فاز دوم این پروژه از چهارراه خط آهن تا صفائیه قرار دارد، اضافه کرد: طول این باغ راه بالغ بر یک کیلومتر و هزینه اجرایی برای تکمیل آن حدود 300 میلیون تومان است که تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

تاکنون دو باغ راه در خیابان شهید قمی در نزدیکی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و ضلع شمالی پیاده رو واقع شده در حاشیه اتوبان شهیدکریمی در این منطقه احداث شده و هم اکنون مورد استفاده شهروندان قرار می گیرد.