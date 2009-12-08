موسسه مالی و اعتباری شهر در یزد ایجاد می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد فقیه خراسانی، رئیس شورای شهر یزد روز سه شنبه در دویست و نود و پنجمین جلسه شورای شهر که با حضور مسئولان موسسه مالی اعتباری شهر برگزار شد با اشاره به این مصوبه شورا اظهار داشت: امیدواریم با تشکیل این موسسه، وضعیت مالی شهرداری نیز بهبود یافته و پروژه های شهر نسبت به قبل با سرعت بیشتری اجرایی شوند.
عضو هیئت مدیره موسسه مالی اعتباری شهر با اشاره به تاریخچه تاسیس این بانک و چگونگی ارائه تسهیلات بانکی به شهروندان، ادارات و نیز شهرداری، پایه های وجودی این بانک را شورا و شهرداری عنوان کرد و بیان داشت: نماینده شهردار عضو هیئت عامل بانک است و در مورد مسائل و منابع موجود آن تصمیمگیری میکند و انعقاد قرارداد با شهرداری منوط به تصویب شورای اسلامی شهر است.
وی از جمله مزایای این بانک را پشتوانه محکم مالی برای شهرداری دانست و افزود: منابع مالی این موسسه صرف توسعه استان می شود.
شهردار یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بدنه این بانک شهرداری های کشور هستند و به صورت بخش خصوصی اداره می شود و با سیاست دولت نیز هماهنگ است، اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه، نماینده هیئت عامل به عنوان رئیس هیئت عامل موسسه فعالیت خواهد کرد.
سیدعلی اکبر میروکیلی این موسسه را برای تقویت شهرداری و نیز توسعه شهر ضروری دانست.
در این جلسه کلیات لایحه پیشنهادی شهردار یزد در زمینه تشکیل موسسه مالی و اعتباری شهر پس از بحث و تبادل نظر بین طرفین توسط اعضای شورای اسلامی شهر یزد تصویب شد.
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