به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالحی که صبح امروز (سه شنبه) در نشست خبری تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امسال تنها سالی است که فاصله میان تیم سوم تا هشتم خیلی کم است طوریکه اصلا نمی‏توان پیش‏بینی کرد که کدام تیم سوم می‏شود یا چهارم؟

وی با بیان اینکه احتمال تغییر بازیکنان تیم توزین الکتریک کاشان برای نیم فصل دوم رقابت‎های لیگ برتر بسیار زیاد است، تصریح کرد: بازیکنان خارجی فعلی تیم در دیدارهای دور رفت به عنوان یک بازیکن خوب بودند اما درحد یک بازیکن خارجی تاثیرگذار نبودند. به همین دلیل احتمال تغییر آنها وجود دارد اما برای جذب بازیکنان جدید سرمایه گذاری بیش از حدی نمی‏کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان یادآور شد: اینکه ما در پایان مسابقات بتوانیم چه جایگاهی را از آن خود کنیم در میزان سرمایه‏گذاری‎ها تاثیر زیادی دارد. امسال دیدارهای نهایی با حضور 4 تیم اول رقابت‎های دوره‏ای برگزار می‎شود. در حالی که ما نمی‎توانیم یکی از چهار تیم اول مسابقات باشیم البته اگر واقع بینانه باشیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل برای جذب بازیکن خارجی بیش از حد هزینه نمی‎کنیم. همیشه این تردید وجود داشته است که ما یک میلیون دلار هزینه جذب بازیکن خارجی کنیم اما حضور او هم نتواند در رده‎بندی نهایی تیم تاثیر زیادی داشته باشد. در همین راستا با وجود مذاکره با بازیکن تیم ملی اردن از در اختیار گرفتن او منصرف شدیم.

صالحی تصریح کرد: برای مسابقات امسال ریسک میلیونی نمی‎کنیم. ترجیح می‏دهیم سرمایه گذاری‏های کلان را برای سال آینده بگذاریم.

سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان همچنین در مورد قضاوت‏های انجام شده درنیم فصل نخست رقابت‎های لیگ برتر گفت: شاید در برخی از دیدارهای اسیر اشتباهات داوری شده باشیم اما مثلا در دیدار با پتروشیمی تنها کم تجربگی بازیکنان باعث شکست ما شد. اشتباهات داوری همیشه جزوی از داوری هاست اما باید پیگیری شوند.

وی همچنین در مورد چگونگی عملکرد خود در نیم فصل نخست رقابت‏های لیگ برتر گفت: اگر 9 بازی قبل را هم می‏بردیم بازهم از عملکرد خود ناراضی بودم. انسانی که از خود راضی باشد پیشرفت نخواهد کرد. من به عنوان یک مربی مسئولیت تمام باخت‏ها را برعهده می گیرم. شاید بازیکنانم الان جزو مهره‎های سنگین بسکتبال نباشند اما مطمئن هستم برای سال آینده به چنین جایگاهی می‏رسند.

واعظی: ناظران مقصر اصلی مشکلات داوری هستند

مهدی واعظی سرپرست تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان در جریان نشست خبری این تیم با تاکید بر اشتباهات زیاد داوران در دیدارهای نیم فصل نخست رقابت‎های لیگ برتر گفت: البته به نظر من ناظران در این زمینه از همه مقصرتر هستند. وقتی من در مورد داوری به ناظر بازی شکایت کردم او در پاسخ به من گفت که اگر داور 5 سوت اشتباه برای شما داشته برای حریفتان هم 6 سوت اشتباه داشته است. پس بالانس رعایت شده است!

وی که خود از داوران بسکتبال ایران است، تصریح کرد: من بیش از اندازه دلم برای مسائل داوری می‎سوزد به همین دلیل آنچه را می‎بینم به زبان می‎آورم.

سرپرست تیم توزین الکتریک کاشان تصریح کرد: فقط بین‌المللی یا ملی بودن داوران برای تایید خوب بودن آنها کافی نیست. داوران باید بدانند عملکرد آنها در کارشان تاثیر دارد. اما داور ما می‎داند تحت هر گونه عملکردی هفته آینده هم قضاوت می کند!