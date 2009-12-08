برگزاری همایش کشوری پیرغلامان امام حسین(ع) در حسینیه اعظم زنجان

محمد جواد غم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این همایش با هدف مدیریت فرهنگی جامعه‌ مداحان، ترویج فرهنگ صحیح محرم و عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) و همچنین تجلیل از خادمان و پیرغلامان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این مراسم 400 تن از مداحان برجسته و پیرغلامان اباعبدالله الحسین(ع) کشور حضور خواهند داشت، ادامه داد: در این مراسم از 15 تن از مداح برجسته کشور تجلیل خواهد شد.

غم پرور با اشاره به این که این همایش در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد افزود: صبح روز همایش، کارگاه آموزشی با موضوعات "متن و شعر و عقیده در شعر مداحی" "محتوا" و "سبک مداحی و آهنگ مداحی" برگزار می‌شود و در پایان به افراد گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.

رئیس هیئت امنای مسجد حسینیه اعظم زنجان در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه ناشران و تولید کنندگان اقلام فرهنگی با موضوع ماه محرم گفت: در این نمایشگاه جدیدترین آثار منتشر شده در حوزه مداحی اهل بیت(ع) در معرض نمایش قرار خواهد گرفت.