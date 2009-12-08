تسهیلات ویژه برای اعزام هیئت تجاری ایرانی به قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالحمید اسدیان، ترکیب هیئت اعزامی ایرانی به قزاقستان را متشکل از بخشهای سرمایه گذاری، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، راهسازی، کشاورزی، مواد غذایی، لوازم خانگی، مبلمان، برق، ساختمان و مصالح ساختمانی عنوان کرد.

مدیر کل بازرگانی اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: مذاکرات اقتصادی وزیر بازرگانی با نخست وزیر و وزرای صنعت و تجارت، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات و برگزاری همایش و ملاقات هیئت تجاری با تجار و مقامات محلی قزاقستان از جمله اهداف سفر یاد شده است.

وی افزود: همچنین در این سفر قرار است مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی کالاها و خدمات ایرانی در شهر شیمکنت مورد بازدید قرار گیرد که با توجه به موقعیت آن مرکز می تواند به عنوان شبکه توزیع کالاهای ایرانی در آسیای مرکزی محسوب شود.

حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان با احتساب نف، ترانزیت و خدمات بیش از 3 میلیارد دلار و میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به این کشور در سال گذشته 6 میلیارد و 254 میلیون دلار بوده است.