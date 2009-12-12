تنها 10 درصد ساختمانهای تهران بلند مرتبه هستند

هیربد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میانگین طبقات در شهر تهران 2.1 طبقه است و براساس طرح تفصیلی جدید در افق سال 1400 به چهار طبقه افزایش می یابد و تهران در مقایسه با سایر کلاتشهرهای جهان در اصطلاح شهری کوتاه مرتبه محسوب می شود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران تصریح کرد: هرگونه ساخت و ساز براساس سند توسعه تهران انجام خواهد شد و بنا داریم تهران بر اساس سند توسعه آن یعنی طرح جامع و تفصیلی جدید شهر را اداره کنیم.

بررسیهای انجام شده در مورد چگونگی رشد هندسی پایتختهای جهان نشان می‌دهد ‌که تهران کمترین تعداد ساختمانهای بلند مرتبه را داشته و در دسته بندی شهرها از نظر ارتفاع، کوتاه‌ترین پایتخت جهان محسوب می‌شود.

برنامه‌ریزان شهری در جوامع توسعه یافته که دارای درصد بالایی از ساختمانهای بلندمرتبه هستند آمار و ارقامی داده‌اند که گویای آن است شهرهایی که رشد افقی داشته و در ارتفاع توسعه پیدا نکرده‌اند در زمان بروز حوادث غیرمترقبه و ناامنی‌ها پنج برابر بیشتر از شهرهای دیگر که در ارتفاع توسعه یافته‌اند آسیب می‌بینند.

معصومی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: همچنین استفاده از "اراضی ذخیره و توسعه نوسازی شهرتهران" برای اجرای طرحهای درآمدزا و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت دراین پروژه ها جهت احیای بافتهای فرسوده و رونق اقتصاد شهری تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری تهران است.

معاون شهردارتهران با تاکید براینکه امروز رویکرد شهرداری، شهرسازی مشارکتی یعنی همراه با مردم است، افزود: در این باره تمام راهکارهای ارائه شده در چارچوب طرح جامع جدیدتهران درنظرگرفته شده است.