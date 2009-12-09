به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره و نمایشگاه در حالی آغاز به کار می کند که تولیدکنندگان برتر برنج از مناطق مختلف برنج خیز، محصولات خود را در این جشنواره عرضه می کنند.

مدیر روابط عمومی سازمان میادین در این باره با اشاره به خطر تغییر ذائقه مردم گفت: تغییر ذائقه مردم از برنج ایرانی به برنج های وارداتی آسیب های جبران ناپذیری خواهد داشت، این تغییر به کشاورزی و صنعت برنج کشور، فرهنگ سازی جهت مصرف برنج ایرانی و آشنایی شهروندان با نحوه کاشت و برداشت این محصول مهمترین اولویت برگزاری نمایشگاه و جشنواره است.

علی عفتی افزود: حمایت از برنج ایرانی به عنوان گونه برتر برنج در دنیا، معرفی ارقام مختلف برنج ایرانی، معرفی تولیدکنندگان برتر و عرضه محصولات مرغوب برنج از مهمترین اهداف برپایی این جشنواره است.

تولیدکنندگان و شرکتهایی که در جهت فرآوری برنج فعالیت دارند در فضایی به وسعت 200 مترمربع و 12 غرفه محصولات خود را به قیمت مناسب به مردم عرضه می کنند. این نمایشگاه از 17 آذر ماه تا 4 دی ماه در ضلع شمالی میدان میوه و تره بار جلال آل احمد (قزل قلعه) برپا خواهد بود.

این جشنواره با همکاری سازمان تعاون روستائی، انجمن برنج ایران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار شده است.