رستمي : از بازي در ذوب آهن راضي نيستم

وي دررابطه با اينكه مسوولين ذوب آهن مبلغي را براي صدوررضايتنامه طلب كرده اند گفت: معلوم نيست چرا سرپرست اين تيم گفته 10 ميليون تومان براي صدور رضايت نامه مي خواهند . با شنيدن اين خبرخيلي تعجب كردم. حتما آقايان انتظار دارند سند اتومبيل خود را به نام آنها بزنم! من صراحتا اعلام مي كنم براي تيمي كه راضي نباشم بازي نخواهم كرد . من از 3 سال حضوردرذوب آهن ناراضي بوده و به هيچ عنوان به اين تيم باز نمي گردم .

رستمي درمورد وضعيت خود گفت: طي روزهاي آينده كميته قضايي فدراسيون به اين مساله رسيدگي خواهد كرد. دانشگاه آزاد پيشنهاد خوبي دارد، مبلغي كه آنها پرداخت مي كنند ذوب آهن نمي تواند بدهد . به همين دليل پس ازانجام جلسه كميته قضايي با دانشگاه آزاد قرارداد مي بندم.