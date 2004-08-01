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۱۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۵۹

قهرمان تكواندو جهان در گفتگو با "مهر":

رستمي : از بازي در ذوب آهن راضي نيستم

مرتضي رستمي ملي پوش تيم ذوب آهن با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت: قرارداد من با اين تيم 3 ساله بود و تا انتهاي آن به تعهد خود پايبند بودم ولي متاسفانه مسوولين اين باشگاه به تعهدات خود عمل نكردند.

 وي دررابطه با اينكه مسوولين ذوب آهن مبلغي را براي صدوررضايتنامه طلب كرده اند گفت: معلوم نيست چرا سرپرست اين تيم گفته 10 ميليون تومان براي صدور رضايت نامه مي خواهند . با شنيدن اين خبرخيلي تعجب كردم. حتما آقايان انتظار دارند سند اتومبيل خود را به نام آنها بزنم! من صراحتا اعلام مي كنم براي تيمي كه راضي نباشم بازي نخواهم كرد . من از 3 سال حضوردرذوب آهن ناراضي بوده و به هيچ عنوان به اين تيم باز نمي گردم .
رستمي درمورد وضعيت خود گفت: طي روزهاي آينده كميته قضايي فدراسيون به اين مساله رسيدگي خواهد كرد. دانشگاه آزاد پيشنهاد خوبي دارد، مبلغي كه آنها پرداخت مي كنند ذوب آهن نمي تواند بدهد . به همين دليل پس ازانجام جلسه كميته قضايي با دانشگاه آزاد قرارداد مي بندم.

 

کد مطلب 99649

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