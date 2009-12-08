دیدار با مراجع تقلید و شخصیتهای سیاسی ضرورت کار حزبی است

کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: اینگونه ملاقاتها هر از چندی صورت می گیرد اما همه آنها خبری نمی شود.

وی اینگونه دیدارها را ضرورت کارهای حزبی و تشکیلاتی دانست و گفت: اعلام خبری اینگونه ملاقاتها منوط به وجود شرایط مناسب است.

سجادی همچنین از جلسه اعضای شورای مرکزی این تشکل در روز پنج شنبه 19 آذر خبر داد و گفت: اگر پیشنهادی از سوی اعضا برای ملاقات با آیات عظام و شخصیتهای سیاسی مطرح شود به طور حتم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه روز پنجشنبه را مسائل سیاسی روز و امور تشکیلاتی جبهه عنوان کرد.