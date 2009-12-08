جشنواره تنبور نوازان دالاهو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دالاهو ظهر سه شنبه در حاشیه این جشنواره در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره منطقه ای تنبور نوازان با حضور شهرستانهای غرب استان، شهرستانهای کرمانشاه و صحنه امروز در مجتمع کوثر گهواره برگزار شد.

علی شبستری اظهار داشت: بیش از 91 اثر تک نواز و 12 اثر گروهی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در پایان به چهار گروه برتر و 12 نفر تک نواز در رده های مختلف جوایزی اهدا شد.

شبستری عنوان کرد: گرامیداشت سالروز ولایت امیرالمومنین(ع)، حفظ و گسترش گنجینه های فرهنگی و هنری ایران اسلامی، شناسایی جوانان و نوجوانان مستعد، آشنایی هر چه بیشتر آنان با فرهنگ موسیقیایی تنبور به عنوان اصیل ترین ساز ایرانی و صیانت از میراث باستانی از اهداف برگزاری این جشنواره بود.

وی افزود: در این جشنواره رضا غلامی، عرفان بهمنی و نجات زارعی در رده سنی 15 تا 25 سال در بخش تک نوازان رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

شبستری تصریح کرد: در رده سنی 25 سال به بالا فردین فرمانی، جهانگیر رجبی و کوروش حیدری به ترتیب حائز رتبه های اول، دوم و سوم شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دالاهو، افزود: همچنین در بخش خردسالان کیمیا راکی، علی کمالی و محمد رضا محمدی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

شبستری اظهار داشت: در بخش بانوان نسیم قاسمی تبار و پگاه سلیمی مشترکاً رتبه اول، حسنا فتحی و دنیا کمالی مشترکاً رتبه دوم و سونیا صدفی رتبه سوم را کسب کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دالاهو خاطر نشان کرد: در این مراسم گروه ژوان به عنوان برگزیده جشنواره انتخاب شد و گروه های دایراک خاتون، و چریکه و مهرگان در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در جشنواره منطقه ای تنبورنوازان دالاهو از استاد اسدالله فرمانی پیشکسوت و سازنده تنبور و شاهپور پور شهباز نوازنده روشن دل نیز تقدیر شد.