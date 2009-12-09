بیماری "مالاریا"ی گوهری حاد نیست/ بهبودی گلبرگ و اسماعیل زاده

دکتر رضا بارگاه سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: حسین گوهری بازیکن تیم فوتبال زیر 17 سال ایران دچار بیماری "مالاریا" شده اما بیماری وی حاد نبوده و با استفاده از دارو بزودی بهبود پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: این بازیکن هیچگونه علامت بیماری مالاریا را نداشت اما بنا به تشخیص مسئولان باشگاه آزمایش داد که پس از آن مشخص شد وی دچار "مالاریا" است، به همین دلیل مراحل درمان را آغاز کرده است.

پزشک تیم فوتبال داماش گیلان خاطرنشان کرد: البته گوهری امروز مجددا آزمایش دیگری داده است تا کاملا مشخص شود بیماری وی حاد نیست.

سلیمانی در پایان گفت: مهرگان گلبرگ و افشین اسماعیل زاده دو بازیکن ملی پوش دیگر تیم فوتبال داماش که در جام جهانی نیجریه حضور داشتند، هم پس از طی مراحل درمان بیماری مالاریا را پشت سر گذاشته و طی چند روز آینده هم می توانند تمرینات خود را آغاز کنند.