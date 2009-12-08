35 هزار نفر نیروی داوطلب سلامت در خراسان رضوی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمود شبستری ظهر سه شنبه در همایش کشوری روز جهانی داوطلب سلامت در محل تالار ابن هیثم دانشگاه تربیت معلم شهید بهشتی افزود: مهمترین شاخصه های سلامت در جامعه باید نهادینه شود تا با کمک آن ضریب سلامت افراد را بالا ببریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد لازمه افزایش رشد سلامت در جامعه را بالا بردن مشارکت همگان دانست و گفت: مشارکت لازمه همگانی مردم در بحث سلامت علاوه بر بالابردن ضریب سلامت در جامعه در افزایش رشد اجتماعی جامعه نیز نقش بسزایی دارد.

وی در رابطه با تعداد داوطلبان موجود در سطح استان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 18 هزار داوطلب در سطح 21 شهرستان و 55 مرکز بهداشت و 950 خانه بهداشت در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: از 35 هزار نیروی داوطلبی که در سطح استان در حال فعالیت هستند 18 هزار نیرو بدون حقوق و دستمزد فعالیت می کنند که این موضوع باعث کاهش انگیزه در داوطلبان خواهد شد و البته نکته قابل توجه این است که انگیزه نیروهای داوطلب در سلامت جامعه و آموزشهای مهارت زندگی به افراد جامعه نقش بسزایی دارد.