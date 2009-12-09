خوزستان باید از زیربار مشکلات کمر راست کند/ ثبات مدیریت از عوامل توسعه

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شاید کسانی که از استانهای دیگر قدم به استان خوزستان به خصوص شهرستان اهواز به عنوان مرکز آن می گذارند این نکته را بیشتر تائید می کنند که استان خوزستان که کشور از شریانهای آن قدم به راه توسعه و افتخار آفرینی گذارده است در حد یک استان حتی معمولی نیست در حالیکه تصور بسیاری از مردم سایر استانها از استان خوزستان بسیار فراتر از این است.

تغییر پی در پی مدیران عامل موفق نبودن توسعه خوزستان

دولتهای گذشته همواره بر توسعه و بازسازی خوزستان تاکید کرده اند و انصافا در این بین اعتبارات مناسبی به این استان تزریق شد ولی هیچگاه این اعتبارات باعث نشد خوزستان و مردمش به آنچه استحقاقش را دارند، برسند.

در این مدت تعویضهای پی در پی مدیریت کلان و خرد استان نیز نتوانسته طلسم توسعه نیافتگی خوزستان را بشکند و به جرات می توان تاکنون دراین خصوص موفقیت چشمگیری به دست نیامده است.

در شهر اهواز به عنوان مرکز و پیشانی استان و حتی شهری مثل آبادان به آن پشتوانه عظیم صنعتی و فرهنگی خود، آثار توسعه نیافتگی و بی تدبیری از گوشه و کنار شهر هویداست.

شهرهای خوزستان از نظر توسعه محیط شهری و زیباسازی تنها روی کاغذ رشد داشته اند

آب آشامیدنی تمام شهرهای جنوب استان خوزستان کم فشار و شور و غیر قابل مصرف است، همچنین شبکه فاضلاب کلیه شهرهای استان با مشکلات عدیده ای مواجه است و شهرهای استان از نظر توسعه محیط شهری و زیباسازی تنها روی کاغذ و گزارش عملکرد مدیران رشد داشته اند.

با وجود اینکه بزرگترین صنایع کشور در تمام زمینه ها در خوزستان وجود دارند بیکاری سرسام آور در استان، شاهکاری بسیار سئوال برانگیز است.

اما با هر مسئولی در استان خوزستان صحبت کنید اولین موضوعی که به میان می آید جنگ است ولی سئوال این است که مردم استان خوزستان چه موقع باید از دست تبعات ناشی از جنگ رهایی یابند؟ چرا بعد از گذشت 20 سال از پایان جنگ، هنوز جنگ بزرگترین بهانه برای توجیه توسعه نیافتگی استان خوزستان است؟

نماینده مردم اهواز در مجلس در این خصوص گفت: آثار مخرب جنگ در استان خوزستان بسیار فراتر از آن است که بخواهیم با 20 سال از چنگ آنها رها شویم.

سید شریف حسینی اظهار داشت: آن زمان که زیر بمباران شدید دشمن بعثی تمام داشته های خوزستان در حال نابودی بود و زیرساختهای استان از دست می رفت، شهرهای دیگر کشور با دلار هفت تومانی در حال توسعه زیر ساختهای خود بودند. آنها آن زمان پیشرفت می کردند اما خوزستان به شدت در حال عقبگرد بود.

وی افزود: حالا هم زیر ساختهای سایر شهرهای کشور تکمیل شده و آنها در حال زیبا کردن و آراستگی شهرهای خود هستند ولی خوزستان تازه باید زیرساختهای خود را تکمیل کند و فرصتی برای زیباسازی شهرهای خود نداشته است.

نوع مدیریت استان خوزستان حلقه های جدا از هم است یعنی هر کس در حیطه سازمان و دستگاه خود درست عمل می کند اما در تعامل با دیگر نهادها عملکرد مطلوبی ندارد نماینده اهواز در مجلس

حسینی عنوان کرد: اکنون که در تهران در حال ساختن تونل توحید هستند و در اصفهان پارک می سازند در استان خوزستان جوی های روباز در حال تبدیل شدن به شبکه فاضلاب هستند.

نماینده اهواز اما تاکید خاصی روی اختلاف و ناهمدل بودن مدیران استان کرد و گفت: نوع مدیریت در استان خوزستان حلقه های جدا از هم است و هر کس در مدیریت سازمان و دستگاه های تحت نظارت خود خوب کار می کند، اما این حلقه ها برای توسعه استان در کنار هم قرار نمی گیرند و یک زنجیر توسعه ایجاد نمی کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس افزود: متاسفانه هزینه دوباره کاریها در استان بسیار بالا است. مثلا شهرداری خیابانی را آسفالت می کند ولی بعد از مدت کوتاهی سایر سازمانها مثل مخابرات، گاز و آبفا دست به کار می شوند و آسفالت را تخریب می کنند و مجددا باید این خیابان آسفالت شود و چند ماه دیگر دوباره این پروسه به چرخش درمی آید.

حسینی ادامه داد: مثلا جاده ساحلی کیانپارس کنار پارک دولت در زمان یک استاندار آماده می شود ولی استاندار بعدی معتقد است که در این مکان اصلا نباید جاده ساخته می شد و در این بین، مقدار قابل توجهی از اعتبارات استان از بین می رود.

وی تصریح کرد: متاسفانه تیمی کار کردن در این استان چندان معنا ندارد و اغلب مدیران تاثیر گذار استان راضی به کار کردن کنار هم نیستند و تا زمانیکه چنین وضعیتی در استان حاکم باشد این استان توسعه نمی یابد.

نماینده اهواز تاکید کرد: وظیفه استاندار در این بین بسیار حائز اهمیت است و وی باید به عنوان پدر استان ارتباط دهنده خوبی بین دستگاه های مختلف باشد و اختلاف بین مدیران را با درایت حل و فصل کند تا دود آن به چشم مردم نرود.

حسینی گفت: اتحاد و یکپارچگی تنها رمز توسعه آبرومندانه استان است ولی متاسفانه اکنون در ظاهر حرف مردم را می زنیم ولی وقتی نوبت کار و عمل می رسد از حرف شخصی خودمان کوتاه نمی آئیم.

وی تاکید کرد: باید برای حل اختلافات؛ مدیران، مسئولان و نمایندگان استان زیر یک سقف بنشینند و مشکل مردم و استان را حل کنند اتفاقی که استان سالهاست منتظر آن است.

استان خوزستان به عنوان یکی از استانهای توانمند به لحاظ پتانسلیهای موجود، تنها نیازمند مدیرانی مدبر و ساماندهی اعتبارات و فرصت دادن به مدیران است تا دوباره کمر از زیر بار مشکلات راست کند.