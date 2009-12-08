کاهش سهمیه های بنزین زمستانی/سهمیه بنزین نوروزی در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان با اشاره به اینکه بر اساس قانون بوجه سال 88 دولت موظف بود از ابتدای سال سهمیه سوخت خودروها را کاهش دهد، گفت: اما در 9 ماه گذشته شرایطی پیش نیامد تا با هماهنگی بین دولت و مجلس هرگونه کاهش سهمیه بنزین را منوط به اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها کنیم بنابراین با توجه به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها در بلاتکلیفی است چاره ایی جز کاهش سهمیه بنزین وجود نداشت.

این عضو کابینه دولت یادآور شد: از این رو از ابتدای دی ماه و با آغاز فصل زمستان سهمیه سوخت خودروهای شخصی 20 لیتر کاهش یافته و به ماهیانه 80 لیتر رسیده است.

وی ادامه داد: در راستای پاسخ به نیازهای جامعه پیشنهاد شده است تا برای سفرهای نوروزی سهمیه بنزین ویژه در نظر گرفته شود که تکلیف میزان سهمیه اختصاصا یافته شده به موقع مشخص و اعلام می شود.

شروط افزایش سهمیه بنزین خودروهای عمومی

رئیس ستاد مدیریت بر حمل و نقل و سوخت در مورد افزایش میزان سهمیه سوخت تعدادی از خودروهای عمومی بیان کرد: در خصوص وسایط نقلیه عمومی شامل تاکسیهای بنزین ‌سوز هر زمان که سازمان تاکسیرانی شهر تهران و کلان شهرها توجیه منطقی، تجزیه و تحلیل صحیحی در مورد اعلام نحوه مدیریت و عملکرد تاکسی‌ها خصوصا تاکسی‌های ون ارائه کنند درباره افزایش میزان سهمیه سوخت آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم.

رویانیان در خصوص وانت نیسان‌ها نیز توضیح داد: وانت نیسان‌هایی که در جاده‌های کشور اقدام به جابه‌جایی بار می‌کنند، بر اساس اعلام قبلی، سازمان راهداری قرار بود در زمینه عملکرد آنها اعلام نظر کند و ستاد حمل و نقل و سوخت کشور کماکان منتظر اعلام نظر این سازمان در مورد عملکرد ناوگان سبک حمل و نقل جاده‌ای است تا در مورد سهمیه سوخت این دسته از خودروها نیز تصمیم گیری شود.