4500 نفر در دوران دفاع مقدس نابینا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی معصومی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: متاسفانه به جایگاه و منزلت اجتماعی جانبازان به طور کامل در جامعه عنایت نمی شود و اگر جایگاه معنوی و منزلت آنان در جامعه ارتقاء یابد و به آن توجه شود، شان و منزلت مادی این قشرهم رعایت می شود.

مدیر گروه بیماریهای خاص جانبازی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: باید در جامعه این مسئله اطلاع رسانی شود که به جز سایر مجروحیتهای جنگی جانبازان در دوران دفاع مقدس، تنها پنج هزار نفر، چشم خود را در راه دفاع از سرحدات کشور و آرمانهای نظام از دست دادند که از این تعداد سه هزار و 700 نفر از ناحیه یک چشم و 800 نفر از ناحیه دو چشم نابینا شده اند.

وی افزود: هم اکنون سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به تنهایی ارائه خدمات به جانبازان را بر عهده دارد در صورتی که سایر سازمانها و نهادها و ارگانها باید خدمت به این قشر را افتخار خود بدانند و در این راستا از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.

معصومی گفت: یکی از مشکلات مهم جانبازان توجه نداشتن مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و ساز شهری به مناسب سازی محیط برای رفت و آمد آنان در قالب این پروژه هاست و در بسیاری از موارد به دلیل مناسب نبودن فضا برای جانبازان این قشر در رفت و آمد با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

مدیر گروه بیماریهای خاص جانبازی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اظهار داشت: باید در همه شهرداری ها و سازمانهای دست اندرکار ساخت و ساز مانند سازمانهای مسکن و شهرسازی و غیره گروه مناسب سازی فضا برای جانبازان مستقر و بر فرآیند انجام یا توجه به این امر مهم در طرحهای مختلف شهری و یا ساخت و سازها در اماکن عمومی نظارت داشته باشد.

وی افزود: به دلیل مناسب نبودن ساخت و سازها برای جانبازان علاوه بر اماکن و معابر عمومی، جانبازان برای رفت و آمد به منازل خود نیز با تنگناهای زیادی روبرو هستند.

معصومی تصریح کرد: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق برگزاری همایشهای مختلف تلاش می کند تا نظر مسئولان و دست اندرکاران و متولیان ساخت و ساز را نسبت به مناسب سازی فضا برای جانبازان در ساخت و سازها جلب کند.

وی همچنین متوسط سن جانبازان را 45 سال و متوسط دوران مجروحیت آنان را 22 سال ذکر کرد و افزود: با افزایش سن جانبازان مشکلات آنان به دلیل افزایش ناتوانی های جسمی در زمینه های مختلف از جمله حرکت کردن افزایش می یابد بنابراین مسئولان و دست اندرکاران ذیربط باید عنایت بیشتری به رفع تنگناهایشان داشته باشند.

معصومی گفت: به دلیل ناتوانی های جسمی جانبازان، سن سالمندی که در افراد عادی 60 سالگی است در جانبازان نابینا 50 سال است.

از مجموع 600 هزار جانباز در سطح کشور، بالغ بر 450 هزار نفر عضو گروه های خاص جانبازی و از مجموع این تعداد هم 20 هزار تن را جانبازان پر خطر (از نظر ناتوانی جسمی) تشکیل می دهند.