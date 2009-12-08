اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی سومین دوره مسابقات لیگ برتر بانوان کشور (جام فرزانگان) از فردا (چهارشنبه) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی در محل فدراسیون آغاز خواهد شد. در دور نخست این رقابتها 4 دیدار برگزار خواهد شد. مراسم اختتامیه هم عصر روز جمعه برگزار میشود. در حال تیم پتروشیمی با 5/36 امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار دارد.
اسکیتبازان تست آمادگی جسمانی دادند
اعضای تیم ملی اسکیت مردان که برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو چین آماده میشوند، امروز در آکادمی ملی المپیک تست آمادگی جسمانی دادند. تیم ملی اسکیت کشورمان به منظور کسب آمادگی بیشتر در ماههای اسفند سال جاری و فروردین و شهریورماه سال آینده اردوهای آمادهسازی در کرهجنوبی، فرانسه و کلمبیا برگزار کند.
مسابقات کاراته نیروهای مسلح برگزار میشود
به مناسبت عید غدیر خم و سالروز معرفی دولت عراق به عنوان آغازگر جنگ تحمیلی توسط سازمان ملل، مسابقات کاراته نیروهای مسلح طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور 6 تیم در مجموعه ورزشی شهید دستگردی برگزار میشود. این رقابتها در دو سبک آزاد و کنترلی برگزار میشود.
نیروی دریایی ارتش میزبان مساباقت تکواندو نیروهای مسلح است
رقابتهای تکواندو نیروهای مسلح به میزبانی نیروی دریایی ارتش طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در رشت برگزار میشود. در این مسابقات ورزشکاران 6 تیم در هشت وزن با هم به رقابت میپردازند. مسابقات تکواتدو نیروزهای مسلح به مناسبت عید غدیر خم و سالروز معرفی دولت عراق به عنوان آغازگر جنگ تحمیلی توسط سازمان ملل برگزار میشود.
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