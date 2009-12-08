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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۸

اخبار کوتاه ورزشی

اخبار کوتاه ورزشی

خبرهایی از میزبانی دانشگاه آزاد در هفته پایانی رقابت های لیگ برتر شطرنج بانوان، تست آمادگی جسمانی اسکیت‏بازان اعزامی به بازی‎های آسیایی چین و برگزاری مسابقات کاراته و تکواندو نیروهای مسلح را در خبرگزاری مهر می‎خوانید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی سومین دوره مسابقات لیگ برتر بانوان کشور (جام فرزانگان) از فردا (چهارشنبه) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی در محل فدراسیون آغاز خواهد شد. در دور نخست این رقابت‎ها 4 دیدار برگزار خواهد شد. مراسم اختتامیه هم عصر روز جمعه برگزار می‎شود. در حال تیم پتروشیمی با 5/36 امتیاز در صدر جدول رده‎بندی قرار دارد.

اسکیت‎بازان تست آمادگی جسمانی دادند
اعضای تیم ملی اسکیت مردان که برای حضور در بازی‎های آسیایی گوانگژو چین آماده می‎شوند، امروز در آکادمی ملی المپیک تست آمادگی جسمانی دادند. تیم ملی اسکیت کشورمان به منظور کسب آمادگی بیشتر در ماه‎های اسفند سال جاری و فروردین و شهریورماه سال آینده اردوهای آماده‎سازی در کره‎جنوبی، فرانسه و کلمبیا برگزار کند.

مسابقات کاراته نیروهای مسلح برگزار می‎شود
به مناسبت عید غدیر خم و سالروز معرفی دولت عراق به عنوان آغازگر جنگ تحمیلی توسط سازمان ملل، مسابقات کاراته نیروهای مسلح طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور 6 تیم در مجموعه ورزشی شهید دستگردی برگزار می‎شود. این رقابت‎ها در دو سبک آزاد و کنترلی برگزار می‎شود.

نیروی دریایی ارتش میزبان مساباقت تکواندو نیروهای مسلح است
رقابت‎های تکواندو نیروهای مسلح به میزبانی نیروی دریایی ارتش طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در رشت برگزار می‎شود. در این مسابقات ورزشکاران 6 تیم در هشت وزن با هم به رقابت می‏پردازند. مسابقات تکواتدو نیروزهای مسلح به مناسبت عید غدیر خم و سالروز معرفی دولت عراق به عنوان آغازگر جنگ تحمیلی توسط سازمان ملل برگزار می‏شود.

کد مطلب 996516

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