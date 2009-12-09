ستاره های چینی همچنان در آسمان لوازم التحریر ایران می درخشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همیشه مرغ همسایه برای ما غاز است در افسانه های تاریخی خود از قصه های عاشقانه لیلی و مجنون گرفته تا دلاوریهای کاوه آهنگر و حوادث خواندنی هفت خان رستم را داشته ایم اما همیشه قهرمانان دیگری تیتر یک تخیلات کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی بوده اند.

افرادی که مرد عنکبوتی، لینچان از گروه لیان شانپو، جک و رز از کشتی تایتانیک، هری پاتر از مدرسه علوم و فنون جادویی هاگوارتز، جومونگ و سوسانو از امپراطوری بادها، سوباسا از سریال کارتونی فوتبالیست ها، زیدان و مارادونا از دنیای فوتبال، آمیتاباچان و تام کروز از دنیای سینما و .... هم قطاران فکری آنها هستند و در طول مسیر برای سوار کردن مشاهیر و بزرگان ایرانی ترمز نمی کنند!

قطاری که شاید مسافرانش برای چیه و چرا یا زی زی گولو دستی تکان دهند اما با گذشت زمان این ایکیوستان یا پسر شجاع هستند که در فکر و ذهن آنان مانور می دهند.

آنان دوست دارند مثل ستاره ها حرف بزنند، غذا بخورند، لباس بپوشند و حتی راه بروند، گویی روح دومی در وجودشان حلول کرده باشد.

همین بچه ها وقتی که بزرگتر می شوند، هرگز کیف خود را با لوازم التحریر دارا و سارا یا نشان آذر کوب پر نمی کنند و دنبال همان تصاویر هستند، همان هیجان های کاذب ...

هرچند در ویترین فروشگاه های بزرگ لوازم التحریر نیز این دیجی مونهای ژاپنی یا جونز و جولی چینی هستند که با لبخند خود بچه ها را جذب کیف و کفش مدرسه می کنند نه دارا و سارای وطنی که دیگر فروشندگان ایرانی آنها را پشت ویترینها نمی گذارند!

لوازم التحریر چینی امروز حداقل 85 درصد از بازار پایتخت را به تصرف خود در آورده است و یکه تاز میدان رقابت است.

مشتریان لوازم التحریر چینی معتقدند جذابیت، تنوع، کیفیت و قیمت این اجناس در مقایسه با لوازم التحریر ایرانی کیفیت و کمیت بیشتری دارند.

به اعتقاد مشتریان اینکه در عصر تجارت جهانی مردم را برای خرید کالای غیر ایرانی سر زنش کنیم با منطق سازگاری ندارد و برای جلب رضایت مشتری باید مشتری مداری واقعی سرلوحه وظایف تولید کنندگان قرار گیرد.

اینکه در کشورهای غربی یا همین سرزمین چشم بادامی ها انواع لوازم التحریر رنگارنگ و متنوع با نازلترین قیمت به دست مشتری می رسد، می تواند الگوی مناسبی برای خروج از بن بست فعلی باشد.

لوازم التحریر چینی؛ بی کیفیت و غیر بهداشتی

علی ثابت تولید کننده نوشت افزار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تولید کنندگان چینی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کرده اند.

وی افزود: کالای چینی فاقد استانداردهای اولیه است و دوام مناسبی ندارد و برای مثال مداد به درجه خاصی از پخت نیاز دارد که این موضوع در تولیدات چینی رعایت نمی شود و با مشکلات بهداشتی همراه است.

ثابت قدم 20 الی 30 درصد واردات کالاهای چینی را قانونی و 70 الی 80 درصد آن را غیر قانونی برشمرد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 50 درصد بازار لوازم التحریر در انحصار چین است و سهم 10 الی 15 درصدی برای دیگر محصولات خارجی دور از ذهن نیست که با این حساب، چیزی در حدود 35 الی 40 درصد بازار در اختیار تولید کنندگان ایرانی است.

وی کشورهای بلوک شرق، عراق، افغانستان و پاکستان را مهمترین وارد کنندگان لوازم التحریر ایرانی دانست و عنوان کرد: متاسفانه همراهی فروشندگان و مشتریان ایرانی با کالاهای چینی که فقط رنگ و لعاب مشتری پسندی دارند، کمر تولید کننده داخلی را شکسته و به تعطیلی ده ها واحد منجر شده است.

ثابت قدم قیمت کالاهای چینی در بخش لوازم التحریر را 60 درصد ارزان تر از کالای تولید داخل دانست و گفت: باید در خصوص استفاده از کالای ایرانی فرهنگ سازی بیشتر شود.

شهروندان: اجناس چینی ارزان، متنوع و جذاب هستند

شهروندان نیز دلایل خود را برای استقبال از کالاهای چینی دارند، آنان باور دارند لوازم التحریر چینی با اقتصاد خانواده های ایرانی همخوانی بیشتری دارد و شکل جذاب و متنوع آن رغبت دانش آموزان را برای درس خواندن افزایش می دهد.

به اعتقاد مصرف کنندگان، سودی که تولید کننده ایرانی از سهم 40 درصدی بازار می برد از سود طرف چینی بیشتر است و با قیمت های موجود مردم رغبتی برای تهیه لوازم التحریر گران ندارند.

همچنین جمع کثیری از مشتریان لوازم التحریر چینی با انتقاد از اتخاذ سیاست هایی که بخواهد آمار واردات را کاهش دهد، خواهان حرکت به سمت رقابتی شدن بازار شدند و بستن مرزها به روی اجناس خارجی در عصر تجارت جهانی را تفکری نادرست خواندند.

چینی ها در نمایشگاه عرضه مستقیم حرف اول را می زنند

برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا یکی از ابزارهای حمایت از حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار است که در اختیار وزارت بازرگانی قرار دارد و مسئولان بخش بازرگانی کشور با همکاری شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی در آستانه ایام بازگشایی مدارس‌،‌ ماه مبارک رمضان و عید نوروز در سراسر کشور اقدام به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا می کنند تا شاید بدین طریق مقداری از گرانی هایی که ناشی از افزایش تقاضاست را کاهش دهند.

متاسفانه یا خوشبختانه کالاهای چینی در این حوزه نیز حرف اول را می زنند و بازار را در قبضه خویش درآورده اند.

تولید کنندگان ایرانی در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، مات و مبهوت به تماشای فروش بالای محصولات چینی می نشینند و از اینکه چرا چشم بادامی ها در نمایشگاه وطنی حرف اول وآخر را می زنند و قاپ مشتری را می دزدند، قبطه می خورند.

هرچند بارها تلاش شده دست و پای محصولات چینی از نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا جمع شود اما سردی شهروندان برای خرید و عدم استقبال آنان از نمایشگاه بدون کالای چینی !!! عقب گرد از این تصمیم را در پی داشته است تا هنوز ستاره چینی در آسمان لوازم التحریر ایرانی بدرخشد.