کرامتی در این باره به خبر نگار مهر گفت: به دلیل طولانی شدن زمان تدوین این فیلم سینمای توسط سعید شاهسواری صداگذاری آن توسط پرویز آبنارهفته آینده آغاز می‌شود. بعد از پایان مراحل فنی و ساخت موسیقی، این فیلم به دفتر جشنواره فیلم فجر ارائه می‌شود.

وی افزود: اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر خواهد بود. این فیلم مضمونی اجتماعی با لحنی طنز آمیز دارد و روایتگر داستان زندگی دو کودک است که در روستای یلفای همدان زندگی می‌کنند. در این فیلم مسعود کرامتی، بهناز جعفری، تبسم هاشمی، محمود جعفری، حامد زیاریان، فرزاد حاتمیان و سپهر مددی بازی کردند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: داوود امیریان، بازنویسی نهایی: سعید شاهسواری، مدیرفیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، صدابردار: ناصر شکوهی‌نیا، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علی سمیعی.

مسعود کرامتی فیلم‌های سینمایی "پاتال وآرزوهای کوچک"، " کودکانه" ، "روز کارنامه" و مجموعه تلویزیونی "خانه ما" را کارگردانی کرده است.