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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۸:۳۷

صداگذاری "ترانه کوچک من" هفته آینده آغاز می‌شود

صداگذاری "ترانه کوچک من" هفته آینده آغاز می‌شود

صداگذاری فیلم سینمایی "ترانه کوچک من" به کارگردانی مسعود کرامتی هفته آینده آغاز می‌شود.

کرامتی در این باره به خبر نگار مهر گفت: به دلیل طولانی شدن زمان تدوین این فیلم سینمای توسط سعید شاهسواری صداگذاری آن توسط پرویز آبنارهفته آینده آغاز می‌شود. بعد از پایان مراحل فنی و ساخت موسیقی، این فیلم به دفتر جشنواره فیلم فجر ارائه می‌شود.

وی افزود: اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر خواهد بود. این فیلم مضمونی اجتماعی با لحنی طنز آمیز دارد و روایتگر داستان زندگی دو کودک است که در روستای یلفای همدان زندگی می‌کنند. در این فیلم مسعود کرامتی، بهناز جعفری، تبسم هاشمی، محمود جعفری، حامد زیاریان، فرزاد حاتمیان و سپهر مددی بازی کردند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: داوود امیریان، بازنویسی نهایی: سعید شاهسواری، مدیرفیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، صدابردار: ناصر شکوهی‌نیا، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علی سمیعی.

مسعود کرامتی فیلم‌های سینمایی "پاتال وآرزوهای کوچک"، " کودکانه" ، "روز کارنامه" و مجموعه تلویزیونی "خانه ما"  را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 996530

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