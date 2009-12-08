اجازه ندهیم فساد آفتی برای توسعه شود/ مبارزه با فساد ملاک ارزیابی دولتها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی مبارزه با فساد 9 دسامبر 2009 برابر با 18آذر ماه، ضمن اشاره به موضوع امسال "اجازه ندهند فساد باعث نابودی توسعه گردد "، از مردم جهان خواست تا به نهضت ضد فساد سازمان ملل متحد ملحق شوند.

در پیام بان کی مون آمده است: فساد بزرگترین مانع بر سر راه دستیابی به آرمان های توسعه هزاره است.

وی می گوید: زمانی که پول بیت المال برای مقاصد شخصی دزدیده می شود، این به معنی منابع کمتر برای ساختن مدرسه، بیمارستان، جاده و تاسیسات تصفیه آب است.

دبیر کل سازمان ملل کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد را قوی ترین ابزار حقوقی در جهان برای ایجاد یکپارچگی و مبارزه با فساد نامید و افزود: سازو کار جدیدی که در کنفرانس کشورهای طرف قراداد کنوانسیون مذکور در دوحه تصویب شد به معنی این است که از هم اکنون دولت ها بر اساس اقداماتی که در راه مبارزه با فساد انجام می دهند مورد قضاوت قرار خواهند گرفت و نه بر اساس قول هایی که می دهند.