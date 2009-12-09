فرمانداری زنجان مانع فعالیتهای شورای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد عینی فرد در جلسه علنی این هفته شورای اسلامی شهر زنجان افزود: این در حالی است که مجموعه استانداری تلاش می کند تا فعالیت‌های عمرانی و توسعه شهری با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وی، با اشاره به اعتراض فرمانداری به برخی از مصوبات شورای شهر ادامه داد: ایراداتی که به برخی مصوبات شورای شهر از سوی فرمانداری گرفته می شود، قانونی نیست و درخواست ما از استانداری این است که جلوی این گونه تصمیمات فرمانداری را بگیرند تا ترمزی که در مسیر توسعه عمران شهری به وجود آمده است از بین برود.

در ادامه این جلسه فضایل تقی لو عضو شورای شهر با اشاره به اینکه اعضای شورای زنجان هیچ مشکلی ندارند و مشغول انجام وظایف خود هستند، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته برخی عناصر معلوم الحال اقدام به انتشار شایعاتی کردند که هیچ کدام از این موارد واقعیت ندارد.

بحران شایعه سازی در شهر زنجان

تقی لو افزود: مشخص نیست این افراد با چه اهدافی این مسائل را پیگیری می کنند به همین خاطر در حال حاضر، با بحران شایعه سازی در شهر مواجه هستیم.

وی ادامه داد: ما مخالف برخورد با تخلفات توسط دستگاه‌های مسئول نیستیم، اما اگر احیانا تخلفی توسط یکی از اعضای شورا صورت گرفته باشد، نباید موضوع به گونه‌ای عنوان شود که این امر به همه اعضای شورا تعمیم یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در حاشیه جلسه امروز شورای شهر زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان از اضافه شدن دو نفر عضو علی البدل به جمع اعضای شورای شهر زنجان خبر داد و با تکذیب برخی شایعات در خصوص یکی از اعضای شورای شهر گفت: با توجه به حضور فرماندار در سفر حج بعد از بازگشت وی آقایان مسعود رضا خوشنام (در صورت استعفا از معاونت فرمانداری زنجان) و بهرامخانی به شورای شهر زنجان وارد خواهند شد.

روز دو شنبه جلسه شورای حل اختلاف شورای شهر زنجان با حضور استاندار زنجان برگزار شد.

در این جلسه با توجه به گزارشات شورای شهر اسلامی استان و فرمانداری، هیئت حل اختلاف در خصوص تخلفات برخی از اعضاء شورای شهر استان مبنی بر عدم رعایت شئونات شورای شهر استان ارائه شد.

با توجه به پیشنهادات شورای اسلامی استان و فرمانداری مبنی بر اعمال ماده 82 قانون شوراها هیئت حل اختلاف نسبت به تصمیم گیری اقدامات لازم را انجام دهند تا رای صادره طی مراحل قانونی ابلاغ شود.