راه اندازی نخستین ژورنال علمی نانو به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دکتر مهدی روزرخ بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این واحد دانشگاهی پس از 21 سال تلاش در مسیر آموزش و تحقیق و پژوهش توانسته است بستر مناسبی را برای تحصیلات عالی طالبان عرصه علم و دانش فراهم سازد.

روز رخ ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشه با بیش از 15 هزار دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و با وجود توانمندی های علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان ژورنال را مصوب کرد.

وی افزود: این ژورنال در زمینه های نانوکاتالیت های، نانوسنسورها، نانوپارتیکل ها، خواص مواد بازدار و مواد جدید با خواص بهینه است. همچنین دریافت و ارسال مقاله کاملا الکترونیکی و رایگان بوده و به ازای مقالات ارسالی به محققان پاداش ارزنده اهدا می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به مزیت الکترونیکی بودن آن محققان، دانشجویان و اساتید می توانند با مراجعه به سایت این دانشگاه از مطالب علمی و تحقیقاتی بهره مند شوند.