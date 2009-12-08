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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

در دانشگاه آزاد کرمانشاه؛

راه اندازی نخستین ژورنال علمی نانو به تصویب رسید

راه اندازی نخستین ژورنال علمی نانو به تصویب رسید

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه آزاد کرمانشاه گفت: نخستین مجله علمی، پژوهشی نانو به زبان لاتین توسط این دانشگاه و از سوی دفتر گسترش تولید علم حوزه معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در شاخه های شیمی، فیزیک، الکترونیک و برق به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دکتر مهدی روزرخ بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این واحد دانشگاهی پس از 21 سال تلاش در مسیر آموزش و تحقیق و پژوهش توانسته است بستر مناسبی را برای تحصیلات عالی طالبان عرصه علم و دانش فراهم سازد.

 

روز رخ ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشه با بیش از 15 هزار دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و با وجود توانمندی های علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان ژورنال را مصوب کرد.

 

وی افزود: این ژورنال در زمینه های نانوکاتالیت های، نانوسنسورها، نانوپارتیکل ها، خواص مواد بازدار و مواد جدید با خواص بهینه است. همچنین دریافت و ارسال مقاله کاملا الکترونیکی و رایگان بوده و به ازای مقالات ارسالی به محققان پاداش ارزنده اهدا می شود.

 

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به مزیت الکترونیکی بودن آن محققان، دانشجویان و اساتید می توانند با مراجعه به سایت این دانشگاه از مطالب علمی و تحقیقاتی بهره مند شوند.

کد مطلب 996538

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