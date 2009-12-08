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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

کنسرت صلح و عدالت برگزار می شود

کنسرت صلح و عدالت برگزار می شود

سوئیت و پوئم سمفونی پاسداشت صلح و عدالت به وسیله اعضاء ارکستر سمفونیک تهران 18 آذرماه در تالار وحدت اجرا می شود.

رهبر این اجرا به خبرنگار مهر گفت : در این کنسرت که از ساعت 30/20 تاریخ اعلام شده آغاز می شود قطعاتی از ساخته های حسن ریاحی، علی بکان و عبدالحسین مختاباد اجرا خواهد شد.

 

آرش امینی در ادامه افزود : ارکستر در این کنسرت قطعاتی چون"پیام دوستی"، "صلح" و "سوئیت ایران زمین" را خواهد نواخت و اجرای بخش با کلام قطعات را علی تفرشی و عبدالحسین مختاباد برعهده دارند. 
 

وی همچنین تصریح کرد: علاوه بر اعضاء ارکستر سمفونیک تهران، گروه کر کودکان آموزشگاه ارف به سرپرستی مسعود نظر نیز در اجرای قطعات ما را همراهی خواهند کرد. گفتنی است در برگزاری این کنسرت موسسه فرهنگی اکو و مجمع جهانی صلح اسلامی همکاری داشته اند.

کد مطلب 996545

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