اولین همایش توانمندیها و نقش شرکتهای خدماتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش عملکرد شرکتهای خدماتی در اجرای اصل 44 با حضور مسئولان و مدیران شرکتهای خدماتی سراسر کشور و حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای 22 و 23 آذر ماه سالجاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

نقش و جایگاه شرکتهای خدماتی در تحقق اهداف چشم انداز در افق 1404، سهم و جایگاه شرکتهای خدماتی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44، خدمات شرکتهای فعال این بخش در برنامه پنجم توسعه و جایگاه شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در رشد و توسعه اقتصادی کشور در افق 1404 ازمحورهای این همایش است.

همچنین مقررات زدایی، اصلاح نظامهای حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و مالی با تأکید بر موارد مرتبط با شرکتهای خدماتی، نقش و جایگاه بخش خصوصی و سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی کشور، مدیریت و مهندسی بهره وری و نقش بخش خصوصی در اصلاح الگوی مصرف، موانع و مشکلات در انجام وظایف شرکتهای خدماتی، روشهای افزایشی کمی و کیفی عملکرد شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی را می توان از دیگر محورهای این همایش قلمداد کرد.

بررسی نقش خدمات و شرکتهای خدماتی در کشورهای پیشرفته، نقش فناوری نوین و اطلاعات فناوری جهت ارائه خدمات در شرکتهای خدماتی، مدیریت منابع انسانی در شرکتهای خدماتی و نقش آنها در اشتغالزایی، جایگاه و نقش ویژه کارگران در تحقق اهداف و وظایف شرکتهای خدماتی، روابط و تعاملات کارگران و مدیران در شرکتهای خدماتی، روش تعاملات و ارتباطات شرکتهای خدماتی با کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و رویکرد نوین بازاریابی و بازار سازی با تأکید بر شرکتهای خدماتی در بخش خصوصی نیز در این همایش دوروزه بررسی خواهد شد.

این همایش با حمایت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان، سازمان تامین اجتماعی، کانون کارفرمایان، انجمن های شرکتهای خدماتی و صنفی سراسر کشور واستان تهران برگزار می شود.