روسای شوراها و کمیته های جمعیت وفاداران انتخاب شدند

حبیب الله بوربور سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: همچنین در این جلسه رابطینی که باید در زمینه انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس و ریاست جمهوری فعالیت کنند، مشخص شدند .

وی افزود: در جلسه شب گذشته روسای شورای بخش سیاسی ، شورای هماهنگی ارتباطات قومیتی ، شورای هماهنگی حوزه های دانشجویان، شعرا، طلاب ، دانش آموزان و معلمان مشخص شدند و دکتر واعظی به عنوان رئیس بخش سیاسی انتخاب شد.

بوربور ادامه داد: روسای کمیته هماهنگی دبیران استانها، ناظرین وزارتخانه ها و دستگاه ها نیز در جلسات آینده انتخاب خواهند شد.

سخنگوی جمعیت وفاداران همچنین گفت که در جلسه دیشب، دبیر بخش ارتباطات اقشار جمعیت نیز مشخص شد.

بوربور در خصوص دیدار با آیات عظام و شخصیتهای سیاسی نیز تصریح کرد: این موضوع را در جلسات آینده شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.