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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۸:۱۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: امانتداری از خصلتهای زیبا و پسندیده انسانی و اصلی اخلاقی است که به تحکیم روابط عاطفی و اجتماعی کمک می‌کند .

آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِکُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ .  

اى کسانى که ایمان آورده‏اید به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و [نیز] در امانتهاى خود خیانت نورزید و خود مى‏دانید [که نباید خیانت کرد] .

سوره انفال، آیه 27

حدیث امروز:

امام علی (ع):

لا تَخُن مَن ِ ائتَمَنَک وَ إن خانَک، وَ لا تُذِع سِرَّهُ وَ إن أذاعَ سِرَّکی.

به کسی که تو را امین شمرده خیانت مکن، هر چند او به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز، اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.

بحار الأنوار، ج 77، ص 208

 

کد مطلب 996558

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