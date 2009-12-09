برنامه همایش آذرماه انجمن کتابداری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش ابتدا مقاله "جستجوی مکانمحور اطلاعات در شبکه جهانی وب" توسط سعید اسدی دانشآموخته دانشگاه کوئینزلند استرالیا و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ارائه میشود.
در بخش دیگر این همایش مقالهای با موضوع "مباحث عمده در آرشیو مجلات علمی الکترونیکی" توسط گلنساء گلینیمقدم دانشآموخته دانشگاه میسور هند و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ارائه خواهد شد.
جلسه ماه آذر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی از ساعت 30/16 تا 30/ 18 دوشنبه 23 آذر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی واقع در بزرگراه حقانی (محور غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو میرداماد، بلوار کتابخانه ملی برگزار میشود.
