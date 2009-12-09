۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

برنامه همایش آذرماه انجمن کتابداری اعلام شد

همایش آذرماه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی با ارائه دو مقاله تخصصی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش ابتدا مقاله "جستجوی مکان‌محور اطلاعات در شبکه جهانی وب" توسط سعید اسدی دانش‌آموخته دانشگاه کوئینزلند استرالیا و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ارائه می‌شود.

در بخش دیگر این همایش مقاله‌ای با موضوع "مباحث عمده در آرشیو مجلات علمی الکترونیکی" توسط گلنساء گلینی‌مقدم دانش‌آموخته دانشگاه میسور هند و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ارائه خواهد شد.

جلسه ماه آذر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی از ساعت 30/16 تا 30/ 18 دوشنبه 23 آذر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی واقع در بزرگراه حقانی (محور غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو میرداماد، بلوار کتابخانه ملی برگزار می‌شود. 

