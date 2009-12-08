به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کاتولیک، این همایش بینالمللی که برگزاری آن را کنفرانس اسقفهای کاتولیک ایتالیایی برعهده دارد طی روزهای 10 تا 12 دسامبر(19 تا 21 آذر ماه) در رم ایتالیا برگزار میشود.
این گردهمایی با موضوع " خداوند امروز: با او یا بدون او، که همه چیز تغییر میکند" و با شرکت اسقفها، فیلسوفان، متألهها، دانشمندان، هنرمندان، موسیقیدانان، شاعران، علما و پیروان ادیان مختلف برگزار میشود.
کاردینال کامیلو روینی، رئیس کنفرانس اسقفهای کاتولیک و برگزار کننده این همایش یکی از سخنرانها خواهد بود که پیش از این در جمع رسانهها اظهار داشت: بحث در مورد خداوند منحصر به غرب نیست، زبان علم به عنوان یک زبان جهان بحثها و گفتگوهای ویژه خود را درباره مسئله خداوند دارد. تبیین علل ایمان به خداوند در غرب ظرفیتی برای گفتگو با فرهنگها مختلف بهویژه فرهنگهای آسیایی فراهم میکند.
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