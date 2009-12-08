به گزارش خبرگزاری مهر، به‌تازگی کتاب «جهان مسطح است» نوشته توماس ال فریدمن با ترجمه احمد عزیزی و به همت انتشارات هرمس منتشر شده است. این کتاب درباره جهانی شدن است و مؤلف از جهان مسطح رازگشایی می‌کند و امکان درک صحنه‌های حیرت‌آفرینی را که در جهان امروز هر لحظه در برابر خوانندگان رژه می‌روند، فراهم می‌‌آورد.

آیا مسطح شدن جهان موجب غنا و ماندگاری فرهنگ است یا نابود‌کننده‌ی فرهنگ؟ ویژگی‌های جهان در اوایل قرن بیست‌ویکم چگونه است؟ این‌ مباحث در کتاب فریدمن طرح شده است.

نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی این کتاب اختصاص دارد که با حضور شهین‌دخت خوارزمی، احمد عزیزی و مهدی فیروزان در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

