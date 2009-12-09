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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

فتحی پور در گفتگو با مهر:

برنامه توسعه باید به زبان ادبی ارائه شود/ بودجه احتمالا اول دی‏ماه به مجلس می‌رسد

برنامه توسعه باید به زبان ادبی ارائه شود/ بودجه احتمالا اول دی‏ماه به مجلس می‌رسد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه چون برنامه پنجم به صورت حکم است باید ادبی باشد، از ارائه احتمالی بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه کشور در اول دی ماه سال جاری خبرداد.

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده کلیبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تاخیر دولت در ارائه بودجه 89 و برنامه پنجم پنج ساله توسعه اظهارداشت: نظر من این است که دولت منتظر تعیین تکلیف درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها است تا پس از آن نسبت به ارائه لایحه بودجه 89 اقدام نماید.

وی افزود: هدف اصلی دولت برای تاخیر در ارائه بودجه این است که چون در ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه آمده است که باید عواید هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سنواتی مشخص شود؛ لذا دولت منتظر است تا پس از تصویب نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها بودجه را ارائه کند.

فتحی پور تصریح کرد: دولت می خواهد مجلس مجبور نباشد همچون بودجه سال گذشته کسری 28درصدی ( 8هزار میلیاردی) را ملاحظه کرده و نسبت به حذف آن از بودجه سالانه اقدام نماید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به احتمال فراوان پس از تعیین تکلیف درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها طی 10 - 15 روز آینده بودجه 89 و برنامه پنجم از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

 وی پیش بینی کرد که بودجه88 و برنامه پنجم به صورت همزمان به مجلس ارائه شود.

فتحی پور درباره ضرورت ارائه برنامه پنجم به زبان ریاضی همچنانکه بسیاری از نمایندگان اقتصادی مجلس بر آن تاکید دارند ، اضافه کرد: برنامه چون به صورت یک نوع حکم است باید به صورت ادبی باشد و ضرورتی برای ارائه آن به زبان ریاضی وجود ندارد.

 

کد مطلب 996578

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