نشست هم استانی های چهارمحال و بختیاری مقیم مرکز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم مقامات عالی، مدیران و مسئولان اجرایی، چهره های شاخص فرهنگی، هنری، نخبگان، دانشجویان، اساتید دانشگاهی و بازاریان و کسبه چهار محال و بختیاری ساکن تهران حضور خواهند داشت.

در این مراسم ضمن اجرای برنامه های شاد و متنوع از جمله موسیقی سنتی قوم بختیاری از ورزشکاران ملی پوش این استان که در رقابتهای داخلی و خارج از کشور صاحب مدال و عنوان قهرمانی شده اند، تقدیر به عمل خواهد آمد.

ارائه گزارش مختصر از عملکرد یکساله دبیرخانه جمعیت هم استانی های چهارمحال و بختیاری مقیم مرکز و طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات صاحب نظران در خصوص مسائل جاری استان از دیگر برنامه های این نشست است.

همچنین آغاز به کار رسمی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی جمعیت هم استانی های چهارمحال و بختیاری مقیم مرکز از دیگر بخشهای برنامه است.

نشست یادشده ساعت 18 و 30 دقیقه سه شنبه 17 آذرماه سال جاری در سالن همایشهای وزارت کار وامور اجتماعی واقع در خیابان آزادی برگزار می شود.

نشست هم استانی های چهارمحال و بختیاری با هدف کمک به حل مشکلات این خطه برگزار می شود

نشست جمعیت هم استانی های چهارمحال و بختیاری مقیم مرکز با هدف همدلی بیشتر و همفکری و همگامی مردمان این سرزمین غیور برای حل مسائل و مشکلات شهر و دیارشان در تهران برگزار می شود.

این نشست به صورت فصلی و سالانه برگزار می شود.

علاقمندان می توانند جهت هماهنگی بیشتر برای حضور در این مراسم با شماره تلفنهای 09132855187 - 66746033 تماس گیرند.

این جمعیت از اقشار مختلف هم استانی مقیم مرکز دعوت کرده است تا فرصت پیش روی را برای تازه شدن دیدارها، نشاط اجتماعی، همبستگی و وحدت بیشتر غنیمت شمرده و همچون گذشته در این زمینه حضور پر نشاط و موثر داشته باشند.