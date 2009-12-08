60 هزار زوج در استان فارس آزمایش پیش از ازدواج نداده اند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نازیلا رحیمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: استراتژی سوم غربالگری تالاسمی از ابتدای آذرماه جاری در استان فارس آغاز شده و بر اساس آن زنان متولد سال 1339 و پس از آن که پیش از ازدواج آزمایش خون انجام نداده اند دو ماه فرصت دارند تا برای انجام آزمایش به مراکز بهداشتی درمانی محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: این افراد ممکن است دارای فرزند یا فرزندان سالمی هم باشند اما به دلیل اینکه امکان تولد بیمار تالاسمی پس از تولد فرزندان سالم نیز وجود دارد از این رو تا هنگامی که زنان در سن باروری هستند باید از ناقل ژن تالاسمی و مینور نبودن خود مطمئن شوند.

کارشناس ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز هدف از اجرای این طرح را شناسایی زوج ناقل، مراقبت از آنها و انجام آزمایشهای تشخیص پیش از تولد ذکر کرد و افزود: برنامه پیگیری از بتاتالاسمی ماژور از سال 70 در فارس آغاز شده که بر اساس آن تا پایان سال 87 بیش از 670 هزار زوج متقاضی ازدواج در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز آزمایشهای پیش از ازدواج را انجام داده اند.

رحیمی تعداد زوج های ناقل تالاسمی را که در این مدت شناسایی شده اند بیش از چهار هزار و 500 نفر اعلام کرد و گفت: بیش از دو هزار و 500 نفر از این زوجها از ازدواج انصراف داده اند.

وی توضیح داد: در صورتی که هر دو زوج ناقل تالاسمی مینور باشند به مراکز مشاوره ژنتیک معرفی می شوند و اطلاعات لازم در اختیار آنها گذاشته می شود تا با آگاهی نسبت به ازدواج و یا انصراف از آن تصمیم گیری کنند.

این کارشناس ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه زوجهای ناقلی که تصمیم به ازدواج می گیرند یا باید از بچه دار شدن خودداری کنند یا برای داشتن فرزند سالم از آزمایشهای تشخیص پیش از تولد استفاده کنند، افزود: پیش از اجرای برنامه پیشگیری از تالاسمی هر سال به طور متوسط بیش از 200 نوزاد تالاسمی در استان به دنیا می آمد که با اجرای این برنامه این تعداد کاهش چشمگیری داشته به گونه ای که این آمار در سال 86 به تولد شش نوزاد تالاسمی در فارس رسیده است.

رحیمی با بیان اینکه بیماران تالاسمی که در سالهای اخیر به دنیا آمده اند بیشتر ناشی از ازدواج هایی بوده که زوجین آزمایش پیش از ازدواج نداده اند، خاطرنشان کرد: در استان فارس در حال حاضر هزار و 800 بیمار تالاسمی وجود دارد و به منظور پیشگیری از تولد بتاتالاسمی ماژور سه راهکار در نظر گرفته شده که شامل بررسی متقاضیان ازدواج به منظور شناسایی زوجهای ناقل و مراقبت و ارجاع آنها برای انجام آزمایشهای تشخیص پیش از تولد، شناساسی والدین بیماران به منظور مراقبت و انجام آزمایشهای تشخیص پیش از تولد و شناسایی و غربالگری افرادی که پیش از ازدواج آزمایش خون انجام نداده اند.

وی یادآور شد: با انجام مرحله اول استراتژی سوم غربالگری تالاسمی از سال 85 تاکنون 28 هزار و 585 زوج در استان فارس که آزمایش پیش از ازدواج را انجام نداده بودند به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کردند و پس از انجام آزمایشهای لازم 44 زوج ناقل از بین آنها شناسایی شد و در نتیجه شناسایی این زوج ها از تولد 44 بیمار تالاسمی ماژور جلوگیری به عمل آمده است.