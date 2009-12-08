نشست انضباطی کادر فنی تیم استقلال به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگارمهر، به دنبال حوادث دیدار تیم های استقلال و پیکان از هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر قرار بود نشست اعضای کمیته انضباطی با کادرفنی استقلال امروز سه شنبه در محل فدراسیون فوتبال برگزار شود که این جلسه با درخواست باشگاه استقلال به هفته آینده موکول شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به جهت حوادثی که درجریان دیداراستقلال تهران و پیکان قزوین رقم خورد بویژه اعتراض کادر فنی به داور این مسابقه، صمد مرفاوی ، غلامحسین مظلومی، بهزاد غلامپور و مجید پورسیف رئیس کانون هواداران باشگاه استقلال را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضارکرد.

بنابر اعلام کمیته انضباطی این نشست ساعت 16 سه شنبه هفته آینده 24 آذر ماه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.