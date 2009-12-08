خانه کونگ فو در استان کردستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد شفیعی بعد از ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت کونگ فو استان کردستان که در محل تربیت بدنی برگزار شد، اظهار داشت: در راستای حمایت هرچه بهتر از ورزشکاران و برنامه های مختلف استعدادیابی و آموزشی خانه کونگ فو کردستان در سنندج احداث می شود.

وی ادامه داد: با توجه به موفقیتهای کونگ فو استان کردستان در طول سالهای اخیر لازم است که در راستای حفظ این موفقیت همچنین ارتقاء وضعیت استان نگاهی ویژه به رشته ورزشی کونگ فو صورت گیرد که در همین راستا خانه کونگ فو با تجهیزات کامل در سنندج راه اندازی و احداث می شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان کردستان با اشاره به وضعیت کنونی هیئت کونگ فو استان یادآور شد: در حال حاضر به رغم مشکلات و نارسایی های که وجود دارد ولی خوشبختانه با تلاش و پشتکار مسئولان هیئت و ورزشکاران علاقمند شاهد درخشش این رشته ورزشی در سطح کشور هستیم.

شفیعی گفت: ورزشکاران کونگ فو استان به رغم این محدودیتها توانسته اند در طول سالهای اخیر به عنوانهای مختلف قهرمانی در کشور دست یافته و ترکیب اصلی تیم های ملی نیز از جوانان و ورزشکاران کردستانی تشکیل می شود که امیدواریم با افزایش امکانات و توسعه فعالیتهای این رشته ورزشی در کردستان شاهد کسب موفقیتهای بیشتری باشیم.

وی همدلی و وحدت رویه را یکی از دلایل موفقیت هیئت کونگ فو استان برشمرد و اظهار امیدواری کرد: مسئولان هیئت کونگ فو که امروز با رای اکثریت اعضا انتخاب شدند در طول چهار سال آینده نیز با تمام توان فعالیت نموده و همواره این وحدت رویه را حفظ و زمنیه را برای استفاده از توانایی های تمامی پیشکسوتان این عرصه فراهم نمایند.

در ادامه این جلسه با برگزاری مجمع انتخابات، فرهاد میمنت آبادی با کسب 15 رای از مجموع 16 رای ماخوذه توانست برای مدت چهار سال آینده سکان هدایت هیئت کونگ فو کردستان را بر عهده بگیرد.