78 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی در استان مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی ‌اصغر رحیمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: سرمایه ‌گذاری این تعداد جواز تاسیس بالغ بر یک‌ هزار و 235 میلیارد ریال و اشتغال پیش‌ بینی شده در آن یک ‌هزار و 289 نفر است.

وی ظرفیت فرآوری این تعداد جواز تاسیس را 901 هزار تن عنوان و تصریح کرد: از این تعداد 9 طرح با 54 میلیارد ریال تسهیلات، ایجاد و 176 فرصت شغلی جدید و 206 هزار تن ظرفیت فرآوری به بهره ‌برداری رسیده است.

مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان مرکزی تعداد طرحهای در حال احداث و تجهیز را 35 طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: این طرحها که هم اکنون از 20 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است با سرمایه‌ گذاری 168 میلیارد ریالی در حال احداث هستند که 364 فرصت شغلی جدید را ایجاد خواهند کرد.

رحیمی همچنین از معرفی هشت طرح به بانکهای عامل خبر داد و گفت: از این تعداد شش طرح از محل اعتبارات بنگاه‌ های زودبازده و دو طرح از محل کمکهای فنی و اعتباری صنایع تبدیلی به منظور دریافت تسهیلات به بانک‌ های عامل معرفی شده‌ است که در مجموع بالغ بر 58 هزار و 473 میلیارد ریال تسهیلات در دست بررسی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیش‌ بینی یک میلیون و 660 هزار دلار صادرات در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این میزان صادرات شامل کشمش، مواد غذایی بسته‌ بندی شده و میوه‌ جات است.

مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته میزان صادرات محصولات کشاورزی استان بالغ بر سه میلیون و 267 هزار دلار بوده است.

رحیمی همچنین میزان معرفی متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای موجود را 14 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: از این میزان تا یک ماه گذشته هشت میلیارد ریال جذب و به متقاضیان پرداخت شده است.