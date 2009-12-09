وحیدزاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی "عروسک" اواخر آذرماه به پایان می‌رسد و داود یوسفیان تدوین این فیلم را اوایل بهمن‌ماه آغاز می‌کند.

علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری، حسام نواب‌صفوی، سیروس ابراهیم‌زاده، ثریا قاسمی، جمشید شاه‌محمدی، اسماعیل خلج، آتش تقی‌پورو پریسا رضایی بازیگران این فیلم هستند. داستان این فیلم درباره زنی به نام فرشته است که برای یافتن کار به دفتری می‌رود که بی‌شباهت به سرزمین عجایب نیست، او در این دفتر سرنوشتی را تجربه می‌کند که برایش غریب است...

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: ا. وحیدزاده، نویسینده: سیروس تسلیمی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: افشین رضایی، مدیر تولید: مجتبی متولی، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، صدابردار: محمود سماکباشی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: مهری شیرازی، عکس: علی نیکرفتار.