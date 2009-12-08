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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

عمرو موسی :

40 درصد از آوارگان جهان در کشورهای عربی به سر می برند

40 درصد از آوارگان جهان در کشورهای عربی به سر می برند

دبیرکل اتحادیه عرب از آمار بالای مهاجرت اجباری در بین اعراب و وجود بیش از 40 درصد از آوارگان جهان در کشورهای عربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه البیان امارات، "عمروموسی" روز گذشته در سخنانی در کنفرانس "گفتگوی عربی آفریقایی درباره دموکراسی و حقوق بشر" که در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار می شود، اظهار داشت : در برهه اخیر پدیده های جدیدی در کشورهای عربی ظاهر شده است که یکی از مهم ترین آنها مهاجرت غیرقانونی است.

وی افزود: در حال حاضر 40 درصد از آوارگان جهان در کشورهای عربی ساکن هستند و مناطق عربی از لحاظ مهاجرت اجباری نیز بالاترین آمار را در جهان دارند.

دبیرکل اتحادیه با هشدار در این باره از مسئله مهاجرت و آوارگان به عنوان چالشهای پیش روی کشورهای عربی یاد کرد که می تواند پیامدهای امنیتی و سیاسی نیز به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 996640

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