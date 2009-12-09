امیدی به موفقیت راهبرد اوباما درافغانستان نیست/ لزوم تقویت دولت افغان

دکتر "رابرت جرویس" در این گفتگو گفت : در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی افغانستان حمایت سازمان اطلاعات پاکستان از طالبان است و اگر آمریکا بتواند بر این مشکل فائق شود این یک موفقیت بسیار بزرگ برای ایالات متحده و افغانستان خواهد بود.

جرویس که در سال 2006 به دلیل فعالیت های خود در زمینه جلوگیری از وقوع جنگ هسته ای برنده جایزه آکادمی ملی علوم آمریکا شده در ادامه گفت : برای حل مشکل کشور بزرگی مانند افغانستان علاوه بر نیاز به افزایش نیروههای خارجی در آن، افغانها باید یک دولت موثر و تاثیر گذارداشته و علاوه بر آن باید کمک کشورهای همسایه افغانستان و از همه مهمتر پاکستان را در این راه کسب کرد.

جرویس در پاسخ به این پرسش که" آیا این استراتژی تمامی مشکلات افانستان را پوشش می دهد یا اینکه فقط مسائل نظامی را پوشش می دهد؟" گفت: این استراتژی بر اساس افزایش امنیت در برابر طالبان شکل گرفته، اما نباید فراموش کرد که باید در این استراتژی بهبود شرایط اقتصادی افغانستان را نیز در نظر گرفت.

دکتر رابرت جرویس استاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه آکادمی ملی علوم آمریکا

برای حل مشکل کشور بزرگی مانند افغانستان علاوه بر نیاز به افزایش نیروههای خارجی در آن، افغانها باید یک دولت موثر و تاثیر گذارداشته و علاوه بر آن باید کمک کشورهای همسایه افغانستان را در این راه کسب کرد. نام گوینده : رابرت جرویس

دکتر جرویس در ادامه با اشاره به معضل کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان گفت : با بهبود وضعیت مردم افغانستان می توان امید داشت که نیاز آنها به کشت خشخاش و تمایل آنها به قاچاق مواد مخدر کاهش بیاید.

استاد دانشگاه کلمبیا در ادامه یکی ازمشکلات اصلی دولت افغانستان را بی اعتمادی مردم این کشور به دولت بیان کرد و گفت : عده زیادی از پشتونها که جمعیت اصلی افغانستان را تشکیل می دهند به دولت افغانستان اعتماد ندارند و دولت کرزای باید با این معضل مقابله کند اما با این حال هر چند که پشتونها به دولت کرزای اعتماد ندارند اما تعداد کمی از آنها از طالبان حمایت می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که" آیا استراتژی جدید اوباما برای افغانستان بر اساس منافع مردم این کشورشکل گرفته و یا آنکه منافع آمریکا در آن لحاظ شده؟" گفت : هر چند دلیلی برای اینکه باور کنیم این استراتژی در افغانسان کارسازخواهد بود وجود ندارد اما اگر این راهبرد موفق شود مطمئنا منافع مردم افغانستان نیز تامین می شود.

وی با اشاره به مخالفت مردم افغانستان با حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان گفت : یک خطر آشکار در افغانستان وجود دارد وآن اینکه افزایش تعداد نظامیان خارجی در افغانستان، مخالفت مردم این کشور با آمریکا و دولت کرزای را افزایش می دهد اما اظهار نظر در مورد اینکه آیا موفقیت در افغانستان می تواند تاثیری در کاهش مخالفت مردم افغان با حضور نظامیان خارجی در کشورشان داشته باشد یا نه مشکل است.

وی در خصوص اینکه" آیا همکاری با ایران می تواند در حل معضل افغانستان موثر باشد؟" گفت : آمریکا و ایران منافع مشترکی در افغانستان دارند و کمک خواستن از تهران می تواند آمریکا را در این زمینه کمک کند اما وجود تنش میان دو کشور امکان انجام همکاری ها را کاهش داده است.

دکتر جرویس در پایان در پاسخ به این پرسش که "راه حل نهایی بحران افغانستان از نظر شما چیست؟" گفت : اگر به تاریخ افغانستان نگاه کنیم متوجه می شویم که در اغلب دوره های تاریخی در این کشور روش حکومت داری به جای آنکه مثلا در کابل متمرکز باشد در مناطق مختلف این کشور بود و من پیش بینی می کنم که این روش سنتی مجددا به اجرا گذاشته شود اما بعید می دانم که در حال حاضر چنین گروه هایی در افغانستان وجود داشته باشند تا بتوان وظیفه حکومت داری را به آنها سپرد.