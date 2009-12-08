نمایشگاه شیرینی و شکلات در اراک آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر اراک، مسئول برگزاری این نمایشگاه عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در این نمایشگاه 100 غرفه آخرین دستاوردهای تولید نان، شیرینی، شکلات و صنایع غذایی را در آستانه فرارسیدن شب یلدا در اختیار مردم قرار خواهند داد.

مسعود شاه کرمی اضافه کرد: از مجموع غرفه های این نمایشگاه 70 غرفه به نان و شیرینی و صنایع غذایی و 30 غرفه به ارائه مایحتاج شب یلدا اختصاص یافته است.

مسئول برگزاری این نمایشگاه بیش از 45 تولید کننده مواد غذایی در این نمایشگاه حضور دارند.

نمایشگاه های نان، شیرینی و شکلات و صنایع غذایی استان تا بیستم آذر همه روزه از ساعت 10 صبح تا 20 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در اراک پذیرای بازدید کنندگان است.

