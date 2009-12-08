همگرایی در آسیا از اصول سیاست خارجی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین مجمع عمومی پارلمانی آسیا صبح امروز سه شنبه با سخنرانی رئیس مجلس نمایندگان اندونزی در سالن کنفرانس آسیا - آفریقای شهر باندونگ اندونزی آغاز به کار کرد.

در این نشست پس از سخنان رئیس مجلس اندونزی دکتر حداد عادل به عنوان اولین رئیس APA طی سخنانی با تاکید بر اهمیت نهاد نوپای APA در تقویت و تحکیم روند همگرایی در آسیا گفت: آسیا ظرفیت های فراوانی برای همکاری و همگرایی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که باید از آنها در راستای منافع ملت های این قاره کهن بهره برد.

وی با بیان اینکه باید به بازشناسی و واکاوی عناصر تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این قاره پرداخت افزود: با توجه بر وجوه مشترک میان مردم و دولت های این منطقه و تجربه های موفق همکاری در آن، افق های نوین گشود خواهد شد.

حداد عادل تصریح کرد: قاره آسیا با قدیمی ترین تاریخ، سرمایه انبوه انسانی، متنوع ترین فرهنگ ها و ادیان و غنی ترین ذخایر ارزی در جهان ظرفیت های بالفعل فراوانی برای همکاری دارد.

وی در همین راستا نقش نهادهای مدنی در تقویت بینش همگرایانه در آسیا را بسیار مهم دانست و افزود: مجمع مجالس آسیایی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مدنی در آسیا تا کنون توانسته است نقش پیشرویی در تقویت همگرایی آسیا ایفا کند و تحقق ایده های جسورانه آن مانند اعلامیه دوستی و همکاری در آسیا، بازار یکپارچه انرژی در آسیا گام های بزرگی در مسیر تحکیم روند همگرایی در آسیا محسوب می شود.

حداد عادل با تاکید بر آنکه تقویت روند همگرایی در آسیا یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی است، گفت: مجلس شورای اسلامی از هر ایده ای برای تحقق و تحکیم همگرایی در آسیا و تقویت نهاد از هر ایده ای حمایت خواهد کرد.