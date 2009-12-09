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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۸:۵۵

توحیدی در گفتگو با مهر:

نگارش فیلمنامه "پارسی"/ سفرنامه اسکار در 120 صفحه آماده می‌شود

نگارش فیلمنامه "پارسی"/ سفرنامه اسکار در 120 صفحه آماده می‌شود

فرهاد توحیدی از نگارش فیلمنامه زندگینامه شیخ احمد قمی به کارگردانی جمال شورجه و آماده کردن سفرنامه هیئت اعزامی خانه سینما به آمریکا در 120 صفحه خبر داد.

توحیدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه زندگی شیخ احمد قمی با نام "پارسی" از دو سال پیش آغاز شده بود و پس از مدتی توقف دوباره به جریان افتاده است. این شخصیت تاریخی در دوره صفویه به تایلند سفر کرده و حتی قبل از مرگ در این کشور به عنوان نخست وزیر فعالیت داشته است.

وی همچنین درباره نگارش سفرنامه از سفر اعضای هیئت مدیره خانه سینما به آمریکا افزود: این سفرنامه در 120 صفحه نوشته می‌شود. هنوز برای برای چاپ آن برنامه‌ای نداریم، ولی فکر می‌کنم برای قرار دادن آن بر روی سایت خانه سینما اقدام کنیم یا در شمارگان محدود به چاپ برسد و در خانه سینما به اعضای صنوف اهدا شود. منتظر رسیدن عکس‌های سفر از آمریکا هستیم.

توحیدی همچنین نگارش متن مستند "جمهوری" به کارگردانی محمد احمدی را در دست دارد.

کد مطلب 996647

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