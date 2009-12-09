افزایش هشت درصدی اهدای خون در استان مرکزی

نبی ‌الله ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با توجه به اینکه در هنگام وقوع همه ‌گیری آنفلوآنزا به دلیل ابتلای شماری از اهدا کنندگان یا خانواده آنها به بیماری تعداد اهداکنندگان خون کاهش یافته است، بنابراین اهدای خون منظم اهداکنندگان مستمر در صورت سلامتی و عاری بودن از نشانه‌ های بیماری در تامین خون مورد نیاز بیماران موثر است.

وی افزود: در صورت ابتلا به بیماری آنفلوآنزا اهدای خون تا دو هفته بعد از بهبودی و رفع کامل علائم باید با تاخیر صورت گیرد تا خون اهدایی خطری از نظر انتقال بیماری آنفلوانزا نداشته باشد.

مدیر کل پایگاه انتقال خون استان مرکزی میزان خونگیری انجام شده در هشت ماهه اخیر را 22 هزار و 565 واحد عنوان کرد.

ایزدی میزان پلاسمای تازه منجمد تولید شده را 20 هزار و 888 واحد برشمرد و افزود: میزان تولید کرایو 791 واحد، پلاسمای فاقد کرایو 791 واحد و پلاکت 610 واحد بوده است.

وی همچنین گفت: در این مدت میزان ارسال گلبول قرمز متراکم به سایر استان‌ها شش هزار و 482 واحد، ارسال پلاکت به سایر استان‌ها 327 واحد و پلاسمای ارسال شده به ستاد مرکزی 11 هزار و 440 واحد بوده است.

به گفته وی درصد اهداکنندگان مستمر نیز در این مدت 53 درصد بوده است.