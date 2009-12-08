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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۴

یک میلیون مسافر توسط راه آهن شمال جابجا شدند

یک میلیون مسافر توسط راه آهن شمال جابجا شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن شمال گفت: بیش از یک میلیون مسافر توسط قطارهای این محور از ابتدای امسال تا کنون جابجا شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، فرهاد ظهور پرواز عصر سه شنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان در ساری افزود: در طول هشت ماهه اول سال جاری تعداد یک میلیون و 11 هزار و 969 نفر از طریق قطارهای مسافری محور راه آهن شمال جابجا شدند.

وی خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد آن یک میلیون و 19 هزار و 364 نفر بوده معادل هفت درصد کاهش داشته است.

مدیر کل راه آهن شمال تصریح کرد: بیشترین حجم مسافران جابجا شده در محور راه آهن شمال مربوط به فروردین ماه به میزان 188 هزار و 604 نفر و کمترین میزان مسافر جابجا شده نیز متعلق به آبان ماه به میزان 120هزار و 110 نفر بوده است.

ظهور پرواز افزود: راه آهن شمال هم اکنون دارای شش قطار مسافری جهت جابجایی مسافران بوده که به طور متوسط روزانه ظرفیت جابجایی حدود پنج هزار مسافر را دارد.

وی یادآور شد: تاکنون ایستگاه های راه آهن گرگان، بندرترکمن،‌ بندرگز، بهشهر، نکا، ساری قائمشهر، زیرآب، پل سفید، فیروزکوه و نیز تعدادی از آژانسهای شهرهای گنبد، گرگان، بندرترکمن، ساری ، قائمشهر، بابل، امیرکلا، آمل، چالوس و تنکابن مجهز به سامانه فروش آنلاین بلیت قطارهای مسافری هستند و شهروندان این شهرها می توانند نسبت به پیش خرید بلیت قطارهای مسافری برای کلیه محورهای شبکه راه آهن اقدام کنند.

کد مطلب 996653

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