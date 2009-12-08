یک میلیون مسافر توسط راه آهن شمال جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، فرهاد ظهور پرواز عصر سه شنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان در ساری افزود: در طول هشت ماهه اول سال جاری تعداد یک میلیون و 11 هزار و 969 نفر از طریق قطارهای مسافری محور راه آهن شمال جابجا شدند.

وی خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد آن یک میلیون و 19 هزار و 364 نفر بوده معادل هفت درصد کاهش داشته است.

مدیر کل راه آهن شمال تصریح کرد: بیشترین حجم مسافران جابجا شده در محور راه آهن شمال مربوط به فروردین ماه به میزان 188 هزار و 604 نفر و کمترین میزان مسافر جابجا شده نیز متعلق به آبان ماه به میزان 120هزار و 110 نفر بوده است.

ظهور پرواز افزود: راه آهن شمال هم اکنون دارای شش قطار مسافری جهت جابجایی مسافران بوده که به طور متوسط روزانه ظرفیت جابجایی حدود پنج هزار مسافر را دارد.

وی یادآور شد: تاکنون ایستگاه های راه آهن گرگان، بندرترکمن،‌ بندرگز، بهشهر، نکا، ساری قائمشهر، زیرآب، پل سفید، فیروزکوه و نیز تعدادی از آژانسهای شهرهای گنبد، گرگان، بندرترکمن، ساری ، قائمشهر، بابل، امیرکلا، آمل، چالوس و تنکابن مجهز به سامانه فروش آنلاین بلیت قطارهای مسافری هستند و شهروندان این شهرها می توانند نسبت به پیش خرید بلیت قطارهای مسافری برای کلیه محورهای شبکه راه آهن اقدام کنند.