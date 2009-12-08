سه کتابخانه مشارکتی در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحسین علوی عصر سه شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی در این اداره کل افزود: این کتابخانه های با همکاری کانون فرهنگی مساجد استان در منطقه احداث و راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: آموزش کتابداران کانون مساجد، اجرای برنامه های مشترک فرهنگی در طول سال، صدور کارت مشترک جهت استفاده اعضا و کمک به تجهیز کتابخانه های کانون مساجد را از دیگر برنامه های این اداره کل اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 28 باب کتابخانه عمومی در استان وجود دارد که از این تعداد چهار واحد در روستاهای منطقه از جمله روستای گردشگری زیارت وجود دارد.

به گفته علوی، کتابخانه عمومی روستای زیارت با کمک اهالی روستا اداره می شود و از محاسن کتابخانه می توان به چشم انداز کتابخانه که روبه طبیعت و مناطق دیدنی روستاست، اشاره کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان بیان داشت: امید است با پیگیریهای شورای اسلامی روستا و اعلام آمادگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان، در این روستا کتابخانه عمومی مجهزتری احداث شود.

کتابخانه عمومی زیارت شهرستان گرگان دارای دو هزار جلد کتاب، پنج میز مطالعه، 24 صندلی و 12 قفسه کتاب است.