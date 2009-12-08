قوی شدن طالبان و سردرگمی غرب در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، یوشکا فیشر وزیر امور خارجه پیشین آلمان در مقاله ای که در روزنامه "زوددویچه سایتونگ" به چاپ رسیده است، اظهار داشت : شرایط در افغانستان خوب به نظر نمی رسد. طالبان روز به روز از نظر سیاسی و نظامی قدرتمندتر می شود؛ کرزای نیز به مرور حمایتهای مردمی و بین المللی را از دست می دهد.

وی افزود : در آمریکا نیز انزجار از جنگ افغانستان افزایش یافته و برای اعضای اروپایی ناتو نیز عقب نشینی نظامیان، امروز بهتر از فردا است.

فیشر در ادامه با تاکید بر اینکه این طور به نظر می رسد که غرب راه خود را در افغانستان گم کرده است این پرسش را مطرح کرد که : ناتو با چه هدفی در افغانستان مبارزه می کند؟

در ادامه این مقاله آمده است : اروپا در برابر این پرسش سکوت می کند و تنها یک چیز را می خواهد و آن خروج است. در آمریکا نیز چنین بحثهایی جریان دارد.

فیشر در ادامه با تاکید بر اینکه دلایل بحرانهای افغانستان را نباید تنها در داخل این کشور جستجو کرد دلایل جنگهای متمادی در این کشور را در آن طرف مرزها ارزیابی کرد.

وی در بخش دیگری از این مقاله راهبرد فعلی غرب در افغانستان را با موفقیت بسیار محدود ارزیابی کرده و نوشت : با این راهبرد، طالبان هر روز بیشتر از روز پیش قدرتمندتر می شود.

این مقام اسبق آلمان بر ضرورت ایجاد شرایطی پایدار در افغانستان و جلوگیری از تبدیل این کشور به صحنه نبرد علایق منطقه ای و پایگاهی برای القاعده تاکید کرد و اظهار داشت که این هدف بدون حضور نظامی کافی و بهبود و تقویت اقدامات بازسازی در این کشور قابل دستیابی نیست.