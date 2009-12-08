به گزارش خبرگزاری مهر، از بین 84 متن رسیده به دبیرخانه، 34 اثر برای مرحله بازخوانی سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران پذیرفته شده است. زمان اعلام نتایج مرحله بازبینی و انتخاب آثار بخش نمایشهای آئینی و سنتی برای حضور در جشنواره نیمه دوم اسفندماه اعلام شده است.
بازخوانی بخش نمایشهای آئینی و سنتی سیزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران را محمد باقر قهرمانی، رحمت امینی، حمیدرضا آذرنگ، شهرام کرمی و نیما دهقان برعهده داشتند. بخش مسابقه دانشجویان غیرتئاتری و بخش نمایشهای آئینی سنتی برای اولین بار در جشنواره سیزدهم از بخشهای صحنهای و خیابانی تفکیک شده و به صورت تخصصی برگزار خواهد شد.
بنا به اعلام دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران، هیئت ارزیابی بخش نمایشنامههای رادیویی متشکل از رضا عمرانی، مجید نظرینسب و علیرضا حنیفی از میان 98 متن ارسالی به دبیرخانه جشنواره 30 اثر را برای مرحله بازشنوایی انتخاب کردند.
متقاضیان شرکت در بخش نمایشنامههای رادیویی سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی که متن آنها در مرحله بازخوانی پذیرفته شده میتوانند در کارگاه آموزشی نمایشهای رادیویی که در روزهای 21 و 22 آذرماه برگزار می شود شرکت کنند.
سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10تا 18اردیبهشت سال آینده در تهران برگزار میشود.
نظر شما