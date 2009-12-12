صدور حکم 18 متخلف حوادث دانشگاه صنعتی اصفهان/ جریمه نقدی برای متخلفان

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی شکایت دانشگاه صنعتی اصفهان از افراد دخیل در به آتش کشیدن آمفی تئاتر و تالار دانشگاه برای 45 نفر پرونده قضایی تشکیل شد.

وی افزود: از این تعداد 18 نفر به پرداخت جریمه نقدی مابین 300 هزار تا یک میلیون تومان محکوم شدند.

غلامرضا قربانی گفت: با این همه این جریمه ها به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه بازسازی خسارات وارد شده نخواهد بود.

وی افزود: هم اکنون کار بازسازی تالار رو به اتمام بوده و به احتمال زیاد تا دو هفته دیگر آماده بهره برداری خواهد شد و سالن آمفی تئاتر هم تا پایان سال جاری آماده می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: بازسازی سالن آمفی تئاتر تا کنون بیش از یک میلیارد تومان هزینه داشته است.

وی افزود: شدت آتش سوزی به حدی بود که تمام سیستم های صوتی تصویری از بین رفته اند و اغلب صندلی های سالن نیز در آتش سوخته اند.

قربانی گفت: از بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که تالار را با بنزین و سالن آمفی تئاتر دانشگاه را با آتش کشیدن پرده های طویل درون آن دچار حریق کرده اند.

وی افزود: بازسازی ساختمان مرکزی دانشگاه و مجتمع کلاسها پیش از این به پایان رسید که در این راستا بیش از 100 پنجره، 600 درب و چند صد شیشه تعویض شدند.