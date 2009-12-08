برنامه بازیهای نمایندگان ایران اعلام شد/ استقلال -الاهلی در نخستین گام

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه روز 16 آذر قرعه کشی مسابقات لیگ قهرمانان اسیا انجام شد، اما برنامه مسابقات در آن روز از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام نشد. این در حالی است که فدراسیون فوتبال کشورمان برنامه دیدارهای تیم های ایرانی را به شرح زیر اعلام کرد:

* هفته اول: سه شنبه 4 اسفند

- الاهلی جده- استقلال

- ذوب اهن- برنده پلی اف



چهارشنبه 5 اسفند

- الشباب - سپاهان

- مس - الاهلی دوبی

* هفته دوم: سه شنبه 18 اسفند

- استقلال - الجزیره

- الاتحاد - ذوب اهن

چهارشنبه 19 اسفند

- سپاهان- العین

- الهلال- مس



هفته سوم: سه شنبه 3 فروردین

- ذوب اهن- بنیادکار

- استقلال- الغرافه



چهارشنبه 4 فروردین

- پاختاکور- سپاهان

- السد- مس



* هفته چهارم - سه شنبه 10 فروردین

- سپاهان - پاختاکور

- مس- السد

چهارشنبه 11 فروردین

- بنیادکار- ذوب اهن

الغرافه- استقلال

هفته پنجم: سه شنبه 24 فروردین

- سپاهان- الشباب

- الاهلی دوبی- مس



چهارشنبه 25 فروردین

- استقلال- الاهلی جده

- برنده پلی اف- ذوب آهن



هفته ششم: سه شنبه 7 اردیبهشت

- مس- الهلال

- العین- سپاهان



چهارشنبه 8 اردیبهشت

- الجزیره- استقلال

- ذوب اهن- الاتحاد