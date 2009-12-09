51 گروه امدادرسان در جاده های آذربایجان غربی مستقر شدند

اژدر آق گنبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این گروه ها به مدت چهار ماه در راهدارخانه های استان مستقر می شوند، افزود: این اکیپ ها شامل 490 نفر با 386 دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین به 44 راهدارخانه استان اعزام و در این راهدارخانه ها مستقر شدند.

وی ادامه داد: در راهدارخانه های آذربایجان غربی بیش از 10 تن نمک برای استفاده در شرایط خاص ذخیره شده است.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی هم در زمینه اجرای طرح زمستانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح زمستانی پلیس راه در استان خبر داد و گفت: افزایش حضور گسترده و موثر پلیس راه در تمامی محورهای مواصلاتی، اجرای طرح جامع انضباط ترافیکی، امداد رسانی به مسافران در راه مانده، تسهیل در عبور و مرور و رسیدگی سریع به تصادفات از مهمترین اهداف برگزاری این طرح است.

سرهنگ اشرف رضایی با اعلام اینکه طرح زمستانی پلیس راه آذربایجان غربی تا 15 اسفند ماه در کلیه جاده های استان اجرا می شود، افزود: در این طرح 47 تیم محسوس و 18 تیم نامحسوس با حضور در تمام نقاط برف گیر و کوهستانی جاده های استان اقدام به امداد رسانی خواهند کرد.

سرهنگ خرم نیا، جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی هم به مهر گفت: این طرح به مدت 91 روز در 13 مرحله هفت روزه اجرا می شود و در آن 65 تیم گشتی در سه شیفت خدمتی فعالیت می کنند.

14 پایگاه ثابت و سیار جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی نیز در طرح زمستانی پلیس راه آذربایجان غربی با تجهیزات لازم مشارکت خواهند کرد.